大S徐熙媛去世｜最後1套劇泡沫之夏成經典　何潤東黃曉明悲痛發聲

【大S徐熙媛去世／離世】大S徐熙媛因流感併發肺炎不幸過世，享年48歲，消息傳來震驚各界，大S拍過不少膾炙人口的戲劇作品，其中《泡沫之夏》深受觀眾喜愛，男主角何潤東稍早前透過經紀人回應，另一男主角黃曉明則在微博發文悼念。



大S拍過不少膾炙人口的戲劇作品，其中《泡沫之夏》深受觀眾喜愛。（《泡沫之夏》劇照）

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《泡沫之夏》由大S主演，何潤東、黃曉明為雙男主角，何潤東得知大S的死訊，透過經紀人回應：

「Peter聽到覺得很震驚！！謝謝她曾經在娛樂圈給過大家很多歡樂，也留下很多作品…」



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黃曉明則在微博上發文悼念大S，寫道：

「此刻還是在震驚心痛之中，無法接受這個噩耗，真的很難受。十五年光陰如指間流沙，想到那年夏天的風裡總帶著一些海鹽的氣息，戲中的夏沫很認真的在對話，而戲外的她總能用一句玩笑話化解所有疲憊。不管何時她眼裡的光，都像尹夏沫骨子裡的強大與倔強從未褪色。」



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