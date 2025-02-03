大S徐熙媛去世｜陳曉東哀悼　揭20年前拍倩女幽魂對方曾哮喘發作

撰文：聯合新聞網
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【大S徐熙媛去世／離世】48歲的大S（徐熙媛）病逝於日本，過去因演出2003年版《倩女幽魂》被讚是最美聶小倩，跟他合作的「寧采臣」陳曉東獲知噩耗難以置信，悲痛表示：「就這樣失去了一個這麼好的朋友，太震驚難過了。」

陳曉東（右）當年跟大S合作《倩女幽魂》結為好友。（聯合報授權使用）
陳曉東（右）當年跟大S合作《倩女幽魂》結為好友。（聯合報授權使用）

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大S徐熙媛《轉角遇到愛》三大角色逐一離世　小鬼猝逝震驚娛樂圈

陳曉東跟大S於22年前合作2003年版《倩女幽魂》，如今天人永隔，他在IG發文提到無常，雙方同為處女座：

「記得小倩最喜歡這首（Air樂團）『Remember』，remember，together，forever。」

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大S徐熙媛去世　生前一句話看透生死：永遠不知什麼時候會掛…

他難過表示彼此認識超過20年，相處很愉快，想起當年拍攝《倩女幽魂》期間：

「我們到了雲南，海拔比較高，當時大S突發哮喘，印象深刻。沒想到這次他們去旅遊，竟然會發生了這樣的意外，就這樣失去了一個這麼好的朋友，太震驚難過了。」

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