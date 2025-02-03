大S徐熙媛《轉角遇到愛》三大角色逐一離世　小鬼猝逝震驚娛樂圈

【大S徐熙媛去世／離世】大S徐熙媛驚爆因流感併發肺炎離世，享年48歲，讓外界震驚不已，不少網友更直呼「是假新聞」，但小S已證實死訊，前夫汪小菲更把微博大頭照換成全黑，讓外界噓唏不已。



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大S過去曾演出多部偶像劇，《轉角＊遇到愛》由她和羅志祥主演，但仔細一查發現，該劇已有3位要角過世，包含飾演羅志祥好友的小鬼（黃鴻升）在2020年9月16日被父親發現於家中猝逝，享年36歲，同樣飾演羅志祥好友的張立威（胖胖哥）則是在大年初一在大陸的潞河醫院去世，享年56歲，他也曾演過《報告班長》、《狗蛋大兵》等電影。

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