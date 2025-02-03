大S徐熙媛《轉角遇到愛》三大角色逐一離世 小鬼猝逝震驚娛樂圈
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
【大S徐熙媛去世／離世】大S徐熙媛驚爆因流感併發肺炎離世，享年48歲，讓外界震驚不已，不少網友更直呼「是假新聞」，但小S已證實死訊，前夫汪小菲更把微博大頭照換成全黑，讓外界噓唏不已。
【圖輯】點圖放大看更多《轉角遇到愛》劇照👇👇👇
+23
【圖輯】點圖放大看更多小鬼（黃鴻升）生前照👇👇👇
+15
大S過去曾演出多部偶像劇，《轉角＊遇到愛》由她和羅志祥主演，但仔細一查發現，該劇已有3位要角過世，包含飾演羅志祥好友的小鬼（黃鴻升）在2020年9月16日被父親發現於家中猝逝，享年36歲，同樣飾演羅志祥好友的張立威（胖胖哥）則是在大年初一在大陸的潞河醫院去世，享年56歲，他也曾演過《報告班長》、《狗蛋大兵》等電影。
【同場加映】大S離婚｜與汪小菲婚姻破裂早有端倪 回顧兩人十年婚姻時間線（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+37
大S徐熙媛去世 黑人陳建州IG發文哀悼 陶晶瑩坦言難接受死訊大S徐熙媛情史盤點 因流星花園戀上藍正龍 嫁具俊曄不到3年離世大S徐熙媛去世 生前一句話看透生死：永遠不知什麼時候會掛…聖誕節大S徐熙媛罕露面「容光煥發」網民：遇到對的人真的會回春48歲香港大眼歌手曾被大S試圖撮合「與一女星拍拖」竟藉星座拒愛
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】