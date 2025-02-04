大S等20年終獲得幸福 具俊曄守在愛妻身旁深吻離別 韓網民崩潰
撰文：中天新聞網
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【大S徐熙媛去世／離世】台灣藝人大S（徐熙媛）因流感併發肺炎，在日本過世，享年48歲；而她與老公具俊曄分離20年重聚的愛情故事感動眾人，如今大S離世，韓網也心碎直呼：「比電影還殘忍！」
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大S（徐熙媛）離世消息傳回韓網後，具俊曄向韓國媒體表示：「我不好……這不是假新聞」；而賈永婕也透露，大S在家人與摯友的陪伴下離世，表示摯愛具俊曄也守在她身旁：
「最終Oppa深深的ㄧ吻，深情的與妳道別，Oppa的哭聲我們的心都碎了。」
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而賈永婕的文章也被韓國媒體翻譯刊登，韓網看完後相當心碎，紛紛直呼：
「3年的時間太短了」、「比電影還殘忍」、「就算是電影悲劇都不會要求這樣演，是不是真的沒有神的存在」、「跟家人出遊結果得流感，太突然的噩耗了」
並希望具俊曄可以整理好情緒、保重身體。
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此外，韓網也大篇幅報導大S驟逝的相關新聞，包含「大S死後的1100億韓幣遺產的去向」、「大S是被藝人同事感染而過世？」、「具俊曄以親吻、淚水陪著大S走完最後一程」、「具俊曄告白大S：頭髮變白了也可愛」、「回顧大S的訪談：我想跟具俊曄共組幸福家庭」等，前50篇熱門文章就有12篇與她有關。
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