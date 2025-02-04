大S去世｜早年攻港主演不少港產片《龍鳳店》拍檔任賢齊悼李鳳姐

【大S徐熙媛去世／離世】大S日本旅遊因流感引發肺炎香消玉殞，享年48歲。2010年她曾與任賢齊合作電影《龍鳳店》，飾演李鳳姐與明武宗，取材自遊龍戲鳳。雖然已是15年前的合作，但任賢齊仍發文：「願她在天上一切安好。」表達哀悼。



2010年她曾與任賢齊合作電影《龍鳳店》，飾演李鳳姐與明武宗，取材自遊龍戲鳳。（《龍鳳店》劇照）

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大S在片中飾演龍鳳店外貌出眾但心狠手辣的李鳳姐，和個性憨厚、不知民間疾苦的皇帝任賢齊譜出戀曲，戲外兩人還合唱主題曲〈心肝寶貝〉。

雖然以偶像劇《流星花園》、綜藝節目《娛樂百分百》為人熟知，但大S早年曾來香港拍過不少電影，如跟古天樂的《大內密探零零狗》、與韓星鄭雨盛的《劍雨》、與張學友和謝霆鋒的《全城熱戀 熱辣辣》等，婚前最後一部電影則是跟韓庚、吳尊合作的《大武生》。

大S曾與古天樂合作拍攝《大內密探零零狗》。（《大內密探零零狗》劇照）

大S夥韓星鄭雨盛拍攝《劍雨》。（《劍雨》劇照）

大S與張學友和謝霆鋒的《全城熱戀熱辣辣》。（《全城熱戀熱辣辣》劇照）

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