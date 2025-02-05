大S數度送院卻不能住院？醫生揭日本醫療分級極嚴格：無法想像

【大S徐熙媛去世／離世】大S春節赴日旅遊，因流感併發肺炎在日本過世，享年48歲。一名在日本執業的醫生表示，事情發生後，不少人躲在鍵盤後面「事後諸葛」，提到：「日本鄉下為什麼不收住院，該不會連X光都沒照？」，並解釋說日本醫療分級很嚴格，無法直接到醫學中心掛號，急症也要預約：「台灣民眾可能無法想像。」



大S春節赴日旅遊，因流感併發肺炎在日本過世，享年48歲。（視覺中國）

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一名張姓醫生在Threads發文，透露自己曾在台灣當過急症室醫生，目前在日本執業。對於外界好奇大S：「為什麼才48歲這麼年輕就重症？」他分享說自己有看過20幾歲流感合併肺炎幾天內就過世的，也看過90幾歲來急症PCR陽性，但只有些微發燒且精神狀態很好，醫生開了藥很快就平安回家的爺爺。

張醫生認為，每個人過去的病史、服藥歷程等，都會造成很大影響，但更多時候一個人「為什麼會重症」，其實背後的原因所有人都無法說明，尤其在病人隱私跟情報不足的情況下，話真的不能說太滿。

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至於另一個問題：「日本鄉下為什麼不收住院，該不會連X光都沒照？」張醫生解釋，日本醫療分級很嚴格，一般來說不會像台灣可以讓病人直接到醫學中心掛號，通常都要有小醫院或診所寫的介紹信，不然要多付幾千塊甚至不收。

再來，急症需要預約，不用預約的急症是相當於台灣的一二級重症的患者才有的權利，「如果今天醫療資源無限，我相信大家都希望像當初COVID-19時期每個陽性患者都做最高階檢查，全部收住院吊鹽水」。可惜資源有限，所以日本常常會出現醫院無法收治急重症的情況，這是台灣民眾無法想像的。張醫生也說，由於台灣的醫護讓有限的資源發揮到極致，很多人才會有大S「怎麼不收住院」的疑問。

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