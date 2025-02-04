大S生前與劉真搶買新鞋　爆笑片段網絡瘋傳　網民：到天堂繼續搶

【大S徐熙媛去世／離世】台灣女星大S（徐熙媛）病逝的消息震驚演藝圈，更讓許多觀眾感到不捨，她過去活躍的模樣也被一一挖出。大S曾替妹妹小S代班主持《康熙來了》，愛鞋成痴的她，曾在節目上透露和舞蹈老師劉真搶鞋的趣事，如今兩人都已告別人世間，網友們也紛紛到影片下留言「到天堂繼續PK」。



大S和劉真昔日在節目上分享搶買新鞋的趣事。（YouTube@我愛貓大）

大S和劉真昔日在節目上分享搶買新鞋的趣事。（YouTube@我愛貓大）

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在《康熙來了》2011年播出的節目中，製作單位邀來幾位愛鞋女星分享收藏品，並讓收藏了500雙鞋的「鞋后」大S評分。當時，大S爆料經常和劉真看上同款的鞋子，而且對方只要一接到新貨通知，就會立刻衝去買，讓她搶輸好多次。

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大S還提到，自己某次在百貨公司吃飯，正好接到售貨員的電話說想要的新鞋到貨了，於是她二話不說立刻衝上樓，結果大約15分鐘後，劉真就出現在門口，指著她大喊：

「妳這個惡魔！」



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對此，劉真則解釋說，自己抵達時，正好看到范瑋琪陪一個女生在試自己要的鞋子，正覺得奇怪，她看到女子抬頭才發現是大S。劉真也不甘爆料說，大S當下對她說：

「劉真老師，這次我贏了！」



大S離世的消息於3日被證實後，不少網友都再度翻出當時的節目片段，紛紛留言道：

「大S在天堂繼續跟劉真老師一起PK美鞋吧」、「天堂一定是出了一款限定版鞋子，大S上去搶了」、「她倆可以開一間高跟鞋博物館圓夢了」。



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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】