前港姐新聞女神過檔HOY TV升呢做主播　曾於台慶夥樊亦敏熱舞表演

無綫新聞部前陣子有不少主播離巢，包括：關可為、賴君蕊等，賴君蕊上月被發現在Now TV新聞亮相，而另一位曾選港姐的記者何思懿，去年12月宣布離巢，近日她出現在有線新聞，更已升呢做主播！

賴君蕊原來已過檔，1月起於Now新聞台擔任高級主播。（Now TV）

曾選港姐的記者何思懿，去年12月宣布離巢無綫新聞，近日出現在有線新聞，更已升呢做主播！（HOY TV）

何思懿本身於香港恒生大學就讀新聞傳播，2022年參選港姐，20強止步，雖然未有成為藝人，但曾在台慶大騷上，夥拍樊亦敏及一眾「東張女神」表演！翌年她加入無綫新聞部，雖然選美出身，但並無特權，一樣要由實習記者做起，三個月後成為正式記者，大約一年半後宣布離巢，而同月她亦從恒生大學新聞傳播系畢業，表示：「希望繼續學以致用」，明顯有意繼續主新聞界發展。至今個月，她正式加入有線新聞，網民對於何思懿「過檔」表示支持，留言：「一早都話，佢最適合做主播」、「正路嘅，係tvb有排未輪到你上位」。

何思懿2022年參選港姐，20強止步。（資料圖片）

何思懿是2022年的落選港姐。（葉志明攝）

何思懿雖然選美出身，但並無特權，一樣要由實習記者做起。

網民對於何思懿「過檔」及升職表示支持。（HOY TV）

Ceci（左二）2022年有份在台慶表演性感熱舞，她曾表示當得知這個項目是全晚最高收視環節，非常開心！（資料圖片/葉志明攝）

何思懿2024年12月底發文宣布離開無綫新聞部。（Ig@cceccci）

何思懿的採訪日常。（Ig@cceccci）

她在無綫新聞部工作一年多。（Ig@cceccci）

何思懿2024年12月於香港恒生大學新聞傳播系畢業。（Ig@cceccci）

何思懿（Ceci）選港姐時曾被大起底，當年已被指人脈廣闊，積極參與義工服務，又加入多個商會，如：香港特區中央青年獅子會、清水灣獅子會、太平山青年商會等，更是後者的籌委會主席！何思懿熱愛跳舞，私下會跳鋼管舞，而參選時的才藝展示部分，都以舞蹈幫自己搶分，昔日其IG有不少性感相，不過因為記者要保持端莊形象，所以她已刪去舊照，打扮風格變得風格保守低調。而即使已離開娛樂圈，她與同屆港姐林鈺洧、刑慧敏、徐麟、陳銘鳳等仍然不時聚會。

何思懿（上排左三）是太平山青年商會籌委會主席。（fb@太平山青年商會）

為了保持記者的端莊形象，何思懿已將性感泳照從IG刪去。（IG@cceccci）

即使已離開娛樂圈，她與同屆港姐林鈺洧、刑慧敏、徐麟、陳銘鳳等仍然不時聚會。（Ig@cceccci）

何思懿成為不少觀眾心中的新一代新聞之花。（Ig@cceccci）