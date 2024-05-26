大S要求停止造謠道歉 張蘭反擊「以為我軟柿子」還唱心太軟暗諷
撰文：聯合新聞網
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大S（徐熙媛）的前婆婆張蘭日前和吳宗憲直播時，爆料孫子因為長期曠課，已經遭到退學，讓大S緊急發出3點聲明澄清，表示：「請張蘭停止造謠、道歉。」隨後汪小菲澄清小孩一直都有上學，是轉學到更喜歡的學校、更適合的學校。張蘭在直播中被告知這件事，強調自己不是汪小菲，而是汪小菲的媽，怒嗆：「以為我是軟柿子讓你們拿捏？」
大S日前發出聲明，打臉張蘭並要求道歉：「對於張蘭造謠我的孩子退學一事，在此澄清：1、孩子在校適應良好，根本不存在被退學的謠言，請張蘭停止造謠、道歉。2、本人已向北京互聯網法院申請行為禁止令，禁止張蘭繼續對我和孩子實施違法行為。3、希冀法院、婦聯、網信辦、抖音等單位能夠履行職責，及時制止張蘭侵害婦女兒童權益的行為。」而汪小菲則開直播澄清：「這是我的孩子，希望不要讓不實的新聞去覆蓋。」打臉媽媽的爆料。
張蘭在直播中反駁：「妳以為我是汪小菲呢？我是他媽！我是蘭姐，妳以為我是軟柿子呢！讓妳們拿捏著？」接著唱起任賢齊的歌曲〈心太軟〉，似乎在說兒子處理事情總是太溫柔。
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