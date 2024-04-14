奉子求婚？汪小菲未婚妻Mandy傳有身孕！張蘭、保母反應耐人尋味

經歷過民宅鬧事、警局風波後的汪小菲，在宣布求婚女友Mandy（馬筱梅）後爭議漸息，似乎終於回歸自己的生活步調，看戲群眾也坦言「過好生活」才最重要；而汪小菲才證實求婚成功、準備再當台灣女婿近半個月，微博突有爆料指出Mandy似乎已懷有身孕，傳聞來自於隨汪小菲返陸的保母小楊阿姨，對此號稱「最強狗仔」的葛斯齊也透露自己的消息。



汪小菲最初宣布求婚喜訊後，小楊阿姨也曾公開發聲「生幾個孩子都帶」，讓不少網友好奇是否真的代表有喜，紛紛在直播洗版留言詢問，對此小楊阿姨並未多做回應，僅低調稱「有些事情不方便說」，被各界粉絲認為是默認懷孕傳聞。

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除此之外，汪小菲上月宣布求婚後沒多久，在一次直播中與母親張蘭連線聊天，人在澳洲的張蘭則當著鏡頭拿出一瓶香水，補充表示「兒子有喜事當然要送上東西」、讓汪小菲及Mandy兩人笑到不行，網友也默默將各種「蛛絲馬跡」串聯在一起。

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綜合種種因素「坐實」了汪小菲、Mandy有喜的消息後，群眾也不禁笑稱，這才是汪小菲快速官宣、要將女友升格成未婚妻的原因，認為事出必有因，若非有好事不太可能會突然這樣；不過對於外界的臆測，被封為「最強狗仔」的葛斯齊日前作客許聖梅《危機女王》時也表示，他親眼看過汪小菲情侶二人，確定女方絕對沒懷孕，認為小楊阿姨只是怕觸犯隱私才簡短回應。

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