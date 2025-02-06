大S徐熙媛去世｜傳小S情緒崩潰「每日以淚洗面」精神狀況堪憂

【大S徐熙媛去世／離世】大S（徐熙媛）驚爆因流感併發肺炎2日離世，享年48歲，讓外界震驚不已，不少網友更直呼「是假新聞」，小S（徐熙娣）證實死訊，前夫汪小菲也從泰國趕回台灣，讓外界噓唏不已，更讓不少人正視流感的嚴重性，不少人紛紛衝去接種流感疫苗。



大S徐熙媛（右）驚爆因流感併發肺炎2日離世。（視覺中國）

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大S已在日本當地進行火化，昨（5）日下午4時，老公具俊曄坐專機護送骨灰罈回到台灣家中，外傳「骨灰罈將會永遠放在家中」，也不會舉辦告別式，而和大S姊妹情深的小S，目前狀況令人非常擔心。

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根據「鏡週刊」報導，小S面對突然其來的噩耗，完全沒有辦法接受與放下，一度情緒崩潰，在醫院哭癱。據悉，小S「在日本每天以淚洗面，幾乎完全沒有辦法做任何決定」，精神狀況讓人擔心。

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