大S去世｜蔡康永2句話點醒你：學會活在當下，因為沒有那麼多以後

【大S徐熙媛去世／離世】大S離世消息讓人感到生命無常，但身邊不少人仍在尋找活著的意義，嚷嚷著生活苦悶、壓力太大，認為現實對待自己太殘酷，究竟活著的意義是什麼？聽聽蔡康永怎麼說。



大S離世消息讓人感到生命無常。（視覺中國）

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一、有天你會死，你就明白現在做的事情都太有意義了

蔡康永直言：

「當時間沒有限制，你不會去做抉擇，總是當時間有限，你才急著去做，所以我們中文有一句很簡單的話，我們活著老是在抱怨沒有意義，每天上班好辛苦有什麼意義，結婚生子照顧小孩有什麼意義，我們雖然講沒有意義，直到哪一秒鐘，我們忽然發現每件事情都有意義，就是我和你說你有天會『死』，你忽然醒過來說，現在做每件事都太有意義了，吃漢堡有意義、照顧小孩有意義、孝順父母有意義，因為你再不做就來不及了。」



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二、人生不會準備好才開始，別總是想著以後卻忽略了現在

他說：

「人類99%是普通人，我們死掉以後不會留下什麼豐功偉業讓後人無法忘懷的，我們只有趁著我們活著的時候，感受一點作為人的樂趣，那個人的溫暖我們感受到我們陪伴了重要的人，而他也喜歡我們，那個大概是我們死前最大的安慰。很多人都會說等我怎樣怎樣以後，可是這個人生是我們設想的狀態，人生不會準備好才開始，我們整天都把無常掛在嘴上，我們不斷推遲說以後以後，其實以後不一定會發生，你有那麼多以後，卻忽略了現在。」



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