大S去世｜SJ利特深夜哀悼 韓網民被具俊曄聲明感動隔空罵汪小菲
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
【大S徐熙媛去世／離世】Super Junior隊長利特6日深夜於Instagram Story上傳具俊曄和大S的合照，藉此表達哀悼之意。面對前輩具俊曄痛失愛妻，許多演藝圈友人都非常遺憾，又怕此時關心會打擾具俊曄，只能用自己的方式致意。
【相關圖輯】大S去世｜演流星花園紅遍中港台 回顧30年星途多次入圍視后影后（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+7
【相關圖輯】大S去世「不是粉絲也難過」為什麼？網民列3原因：死亡原來這麼近（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+4
具俊曄的聲明也在韓網發酵，感動無數網友，群起痛批汪小菲：
「不是人」、「垃圾前夫」。
更多人留言鼓勵具俊曄，希望他能熬過傷痛，不要被痛苦擊垮。
【圖輯】點圖放大看更多Super Junior隊長利特照片👇👇👇
+9
大S去世｜頭七撞結婚3週年紀念日 網民心疼具俊曄：比悲傷更悲傷大S去世｜網傳5大謠言稱汪小菲是真愛 S媽：這3年才是最快樂時光大S流感去世｜驚人天價遺產數字曝光 只算遺產稅已達4523萬台幣大S去世｜日本患流感險死 抖音女神籲切勿這樣做：現在想想都怕大S昔日重逢具俊曄相擁而泣 如今天人永隔 網民重溫片段心碎了
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】