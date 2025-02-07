大S去世｜SJ利特深夜哀悼　韓網民被具俊曄聲明感動隔空罵汪小菲

【大S徐熙媛去世／離世】Super Junior隊長利特6日深夜於Instagram Story上傳具俊曄和大S的合照，藉此表達哀悼之意。面對前輩具俊曄痛失愛妻，許多演藝圈友人都非常遺憾，又怕此時關心會打擾具俊曄，只能用自己的方式致意。



Super Junior隊長利特6日深夜於Instagram Story上傳具俊曄和大S的合照，藉此表達哀悼之意。（IG@xxteukxx）

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具俊曄的聲明也在韓網發酵，感動無數網友，群起痛批汪小菲：

「不是人」、「垃圾前夫」。



更多人留言鼓勵具俊曄，希望他能熬過傷痛，不要被痛苦擊垮。

Super Junior隊長利特（IG@xxteukxx）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】