單身即地獄4｜七位型男美女IG曝光　金敏雪曾奪選美冠軍拍韓劇

真人戀愛實境秀成為許多人喜愛的節目類型，《網路溫度計DailyView》先前曾盤點「10大日韓素人戀愛實境真人秀」，其中《單身即地獄》僅輸給《換乘戀愛》、位居排行榜第二名，第一季更是捧紅來賓宋智雅，使其成為炙手可熱的明星。



近日Netflix也宣布《單身即地獄第四季》（單身即地獄4）即將於14日正式開播，預告片釋出後也有眼利網友發現來賓真面目，現在就跟著小編一起搶先來看7位來賓的個人IG以及背景介紹吧！

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陸俊書 육준서

IG｜@6dory

年紀：28歲

生日：1996/04/01

星座：牡羊座（白羊座）

血型：A型

MBTI：ENTP／INTP

身高：176cm

體重：73～74公斤



在IG上擁有21.8萬人追蹤的陸俊書，從韓國海軍特戰戰團UDT下士退役，2021年以UDT隊員身份參加Channel A／SKY軍事生存綜藝節目《鋼鐵部隊》爆紅，後來出演MBC實境節目《全知干預視角》、《DNA Mate》以及SBS實境節目《叢林的法則》，2023年、2024年則分別出演《Sweet Home》第二季、第三季，

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陸俊書同時也是一名畫家、演員、YouTuber，甚至也擅長彈鋼琴，反差魅力讓人期待他在《單身即地獄4》的發展。

張泰旿 Taeoh Jang

IG｜@tachyonproject

年紀：30歲

生日：1994/06/17

星座：雙子座

血型：O型

MBTI：ENTP

身高：180cm

體重：72公斤



畢業於慶熙大學商學院的張泰旿，從香港模特兒開始，在馬來西亞、美國等海外國家持續發展演員等演藝事業，曾出演KBS電視劇《秘密的男人》、《太宗李芳遠》，同時他也是已故歌手張國榮的超級粉絲。

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金泰煥 김태환

IG｜@keemtehwan

年紀：32歲

生日：1992/07/12

星座：巨蟹座

血型：未知

MBTI：未知

身高：187cm

體重：65公斤



金泰煥為韓國演員、模特兒，在電視劇《我的奇妙男友》飾演「基因突變人」薛靈喬，不僅不老不死，血液還具有自動修復功能。《河伯的新娘》、《愛情課堂》等劇也是金泰煥參與的作品。

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金敏雪 김민설

IG｜@kimminseoll

年紀：24歲

生日：2000年

星座：未知

血型：未知

MBTI：未知



在IG擁有破萬人追蹤的金敏雪，曾獲得2021年春香小姐冠軍，據悉在2023年以演員身份出演電視劇《美男堂》。

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裴智妍 배지연

IG｜@bxxyon

年紀：25歲

生日：1999/02/17

星座：水瓶座

血型：未知

MBTI：ISFP



裴智妍年僅25歲，主業為模特兒，在IG上累積2.3萬名粉絲追蹤，曾出演韓國饒舌歌手JAEHA的MV〈틀린그림찾기〉（〈尋找差異〉），Netflix預告片釋出後，被主持群直呼「有點像TWICE的Sana」。

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李詩安 이시안

IG｜@youseeany

年紀：25歲

生日：1999/02/25

星座：雙魚座

血型：A型

MBTI：未知

身高：171cm

體重：53公斤



李詩安曾為游泳選手，因為長相與I.O.I、DIA成員、南韓歌手鄭彩娟（정채연）相似，加上跳舞時喜歡甩動頭髮成為話題，在IG累積高達8萬名粉絲追蹤。畢業於韓國藝術高中音樂系的她，本業為模特兒，曾出演《偶像學校》、《PRODUCE 48》等選秀節目。

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鄭宥真 정유진

IG｜@youjini1225

年紀：29歲

生日：1995/12/25

星座：摩羯座（山羊座）

血型：未知

MBTI：未知



鄭侑真畢業於梨花女子大學舞蹈系，飼養兩隻愛犬「Candy（糖果）」和「Candy RAON（韓國達爾古納糖果）」，時常在IG上分享舞蹈與愛犬日常。

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曝光來賓全是網紅、藝人！網嘆：我想看平凡人談戀愛

成員名單曝光後，在Dcard Netflix版引發網友熱烈討論，不少網友認為來賓大多是出道的藝人或小有名氣的網紅：

「都是找演員或是專業模特，感覺沒什麼實境秀的感覺」、「幾乎都是網紅，我想看的是平凡人談戀愛啊」，也有人表示，「這部已經變一些想紅的上來表演了」、「我之所以會想看戀綜，是因為我會期待這些主持人會如何吐槽這些來賓」、「感覺沒有人可以超越李官熙了」。



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