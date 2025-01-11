韓低調美女靠性感照征服網民　IG意外爆紅粉絲數暴增　高呼愛台灣

台灣PTT表特板（Beauty板）時常透過網民分享帥哥美女，有時也會有意外驚喜。一名網民分享韓國的低調正妹，讓她意外爆紅，粉絲數也不斷增加。對此，該名正妹也PO出限時動態表示，很驚訝會被PO到台灣的論壇上，並大喊「I love Taiwan」。



一名網民分享韓國的低調正妹，讓她意外爆紅。（IG@1_im_sm）

一名網民分享韓國的低調正妹，讓她意外爆紅。（IG@1_im_sm）

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有網民7日在PTT表特板以「臉不錯 身材也不錯」為題，一共發出6張照片。由於照片突然畫風巨變，讓網民看完非常震驚：

「又正又大，推」、「我看了什麼」、「前三張藏得很好,後三張就不演了」、「前三張：cute；後三張：o!0!O」、「韓國妹真的很扯，開大禮包喔」、「手臂有點小肉，我投真的一票」、「最後太頂了」。



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此外，也有網民很快就在文章下方開門，讓該名韓國正妹的IG粉絲數瞬間暴增，從2000多人一路漲到3000追蹤。

韓國正妹透過IG Story表示，她突然發現外國粉絲大量增加，這才發現自己被PO到台灣的論壇上，當下非常驚訝，並跟朋友們說：

「這沒什麼大不了的」，「I love Taiwan」。



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