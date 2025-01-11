韓邪教教主鄭明析遭判17年！方力申女友葉萱吐心聲：可重新開始了

Netflix 2023年上線紀錄片《以神之名：信仰的背叛》，講述韓國4邪教教主惡行，當中韓國攝理教教主鄭明析性侵眾多女信徒，港星方力申女友葉萱也是他狼爪下受害者，而在鄭明析最終判刑結果出爐後，葉萱在韓國開記者會，坦言心情複雜，「無法彌補所受到的傷害」。



葉萱就出面指控鄭明析性侵。 （YouTube截圖 / @Netflix Asia）

綜合《朝鮮日報》、《韓聯社》等韓媒報道，韓國攝理教教主鄭明析涉性侵案最高法院判決於1月9日出爐，維持二審「17年徒刑，須配戴電子腳鐐15年」判決結果。

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受者者之一，公開控訴鄭明析惡行的香港女子葉萱於終審判決出爐當日和紀錄片製作人曹聖鉉一起開記者會，表示這是一場漫長的戰鬥，如今有了結果。

葉宣於記者會上直言「判決無法彌補過去受到的傷痛」，但讓她感到欣慰的是，她相信今後不會再出現新的受害者。葉宣還吐露透過紀錄片公開事件至今的歷程，坦言隨消息傳播，她找不到工作，未來變得迷茫，如今一切都已結束，「我想我可以重新開始了」。她也喊話其他受害者，「我完成了我的戰鬥，你們也可以的，加油」。

葉萱在《以神之名：信仰的背叛》中講述是受害者，又成加害者過程，痛苦不已，而她的錄音檔為鄭明析性侵案的關鍵證據。

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