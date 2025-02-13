大S去世｜汪子琦批小S憑什麼安排後事　質疑樹葬等同死無葬身之地

【大S徐熙媛去世／離世】女星大S（徐熙媛）2日因流感併發肺炎病逝日本，享年48歲，遺體在日本火化後，骨灰暫時放置在大S豪宅中，據悉徐家會遵從遺囑安排樹葬，然而台灣命理師江柏樂直指，樹葬恐對後代子孫有巨大影響。對此，中國導演汪子琦不爽開轟小S「憑什麼安排後事？」



大S（徐熙媛）2日因流感併發肺炎病逝日本，享年48歲，遺體在日本火化後，骨灰暫時放置在大S豪宅中。（視覺中國）

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台灣藝人賈永婕11日在Facebook轉發忠泰樂生活商場婉拒讓汪小菲、張蘭的「麻六記」進駐的合作邀約，大讚商場就是有Guts，結果引來中國導演汪子琦不滿，在底下留言開轟。

汪子琦怒斥賈永婕不配做大S的朋友：

「因為你選擇支持樹葬這樣的方式，說明根本不愛大S的一雙兒女，不在乎他們的流年運程。」



台灣藝人賈永婕與大S小S份屬好友。（FB@賈永婕的跑跳人生）

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汪子琦也開轟小S：

「自己女兒就要床母保護？」



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她亦質疑樹葬恐讓大S「死無葬身之地」。不過，賈永婕對此也反擊「我們根本就不相信這些」，但汪子琦再把話題扯到台獨，甚至怒嗆小S：

「以後在國內就別想賺錢了，好好待在寶島吧。」



質疑樹葬恐讓大S「死無葬身之地」。（截圖）

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