【KBS歌謠大祝祭】BTS防彈少年團Solo不馬虎　V飾演兩角跳雙人舞

《KBS歌謠大祝祭2018》昨天（28日）於韓國首爾舉行，多組人氣偶像包括EXO、Wanna One、TWICE和Red Velvet等都有出席。而BTS防彈少年團早在紅地氈時，就率先向A.R.M.Y（BTS防彈少年團粉絲）透露，昨晚準備了能夠突顯7位成員個人魅力的舞台，亦即是粉絲非常期待的Solo舞台。

昨天BTS防彈少年團的表演環節中，先由J-Hope帶着個人的《Just Dance》出場，連同多名舞者一同炒熱氣氛。之後就由忙內柾國唱出《Euphoria》，由於音樂比快歌聲量較細，在近乎清唱的情況下，大展穩定的唱功，獲粉絲大讚。其後，Jimin就在《Serendipity》的音樂下登場，本來擅長現代舞的他，邊唱邊大曬舞技。甚至是要求身體柔軟度非常高的地板動作，Jimin亦消化得十分好，讓粉絲再一次驚嘆偶像的舞蹈。

V再次重演《Singularity》的雙人舞，可說是昨晚的重點之一。（影片截圖）

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隨即隊長RM就唱出《LOVE》，帶來充滿Hip-Hop風格的舞台。在沒有舞者陪伴的情況下，RM一人也能充分地填滿整段近一分鐘的表演，才是最令觀眾和粉絲敬佩的地方。V則帶來在Billboard等國外平台也獲大量好評的《Singularity》，而全晚最吸睛可說是配合衣服道具，一人扮演兩角跳舞的一段。加上V低音的聲線，以及入戲表情，就像正在欣賞一部音樂劇一樣。而Suga和Jin則分別帶來《Seesaw》和《Epiphany》，兩個風格截然不同的表演。其中Jin更自彈自唱，展示了與日常搞怪不同的一面。最後當然少不了7人合體，一同唱出《FAKE LOVE》，這次組合在歌曲中加入搖滾的元素和全新編舞，感覺非常新鮮。

BTS防彈少年團為《KBS歌謠大祝祭》，編排了《FAKE LOVE》全新的舞蹈。（影片截圖）