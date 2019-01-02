【叱咤2018‧任噏亂評】香港只有娛樂圈？　定係你心中冇樂壇

《2018年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》，對你來說最深刻是哪一部分？梁文禮將周柏豪叫成周國賢？容祖兒終於在叱咤頒獎禮實現大滿貫？謝安琪全晚取得3.5個大獎成為大贏家？林海峰以「愛定係責任」暗寸古天樂唱半首歌都有得爭獎？定還是古天樂現身唱「男朋友」令你最印象深刻？

叱咤的確沒有令觀眾失望，上年請來謝霆鋒和陳奕迅，今年又有古天樂壓軸登場，以大熱姿態奪得「我最喜愛男歌手」。不過，有不少人對這個做法不太認同，覺得這個結果太過造馬，太不公平，古天樂在2018年度只唱了半隻歌，這麼輕易便拿獎豈不是抹殺了其他歌手的努力？又有人說，連古天樂這個不會唱歌的人都有獎，樂壇已死！香港只有娛樂圈沒有樂壇！

古天樂出場時，的確令台下的人相當興奮。（梁碧玲攝）

其實，古天樂唱半隻歌和唱歌好不好聽，真的是這個「我最喜愛男歌手」獎的得獎準則嗎？這個獎是由觀眾投票選出來的，即是民主制度下產生的產品，竟然有人說是不公平，想質疑投票制度的機制。想深一層，古天樂能拿獎明顯是有大批觀眾把票投給他，當然原因也會像古生在台上所說，投給他並不是因為他的歌唱事業，「最喜愛」也不是一朝一夕的事，他得獎是一直以來帶給觀眾的印象，可能你會說「咁以後求其一個拍電影嚟唱首歌都可以拎獎喇？」，又不如想想，有多少人可以用勇氣去錄歌然後又深得觀眾支持？古天樂拿這個獎不像坤哥當年，今次來得令人順氣。

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今次古天樂得獎，意義絕對比獎項來得重要。（梁碧玲攝）

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古天樂在台上說的一番說話，其實遠比他得獎來得重要，相信他也是想借這個機會去給大家知道這個訊息。他是演藝人協會會長，他致力想幫助樂壇，了解樂壇的困境，叫大家不要放棄，香港樂壇靠你們，而他，也親身力行去唱了半隻廣東歌。回顧古天樂出場前的一幕，當奴和少爺占在台上以搞笑形式諷刺網民對樂壇的留言，其實相當應棍，為什麼現在的觀眾以沒有聽廣東話而自豪？放在足球場上，當你捧一隊愛隊，是不是他連輸十場你就放棄追捧？還跟別人說我是一個「勝利球迷」？當一班歌手，一班有心的製作人，每日依然為廣東歌努力的時候，觀眾卻不停說香港沒有樂壇只有娛樂圈，其實有怎樣的情況就證明了有怎樣的觀眾，當你只懂專注古天樂得獎，而不懂背後的意義，可能是你心目只有娛樂圈，並沒有樂壇。