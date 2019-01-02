王喜重提98年拍《流氓醫生》戲份被刪：可以同梁朝偉合作賺咗

王喜出席港台製作電視劇集《火速救兵IV》劇場版放映會，這個版本會將之前刪減了的戲份放回劇中播映。阿喜說：「因為電視版本播映時間有限，部分演員同導演嘅心血需要忍痛刪減，依家就可以原汁原味咁播畀大家睇。」他表示自己作為演員不會介意拍好了的戲被刪掉：「我會相信導演嘅決定。」問到演戲多年的王喜，可有試過拍好的戲整段被刪走，他說：「有，當年(98年)拍電影《流氓醫生》，同家瑛哥 (羅家英) 有一場父子戲拍完之後被刪走晒。(有無唔開心？) 無，嗰次可以同梁朝偉合作好開心，賺嘅係經驗。」

王喜有份主演嘅《火速救兵IV》舉行劇場版放映會。（陳順禎攝）

問到2019年的大計，身為奇妙電視創作總監的阿喜，除了忙公司的工作以及寫劇本等，更想成為一位Youtuber，他說：「睇下可唔可以做到Youtuber，依家仲未有定案，仲摸索緊，有同marketing傾過，我之前寫blog係慣咗寫長文，寫啲傷春悲秋，無病呻吟嗰類文章，所以好難present出嚟，要諗下點樣包裝篇文，無理由就咁讀出嚟㗎嘛。」



王喜話當年可以同梁朝偉合作好開心。（陳順禎攝）

王喜今年想做Youtuber。（陳順禎攝）