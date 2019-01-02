林嘉華演戲需要精神分裂 最想演唔係人類嘅角色

林嘉華與太太劉寶珍拍拖支持《火速救兵IV》劇場版放映會，有份演出該系列前作的嘉華哥表示，去年年中的時候港台也有找他演出第四集，可惜有其他工作撞了期，加上不在香港所以未能夠接拍。談到他入行多年演過無數的角色，還有甚麼角色想演？他說：「自己當然演過好多唔同嘅角色，有錢、好窮、變態等等都演過，最想演唔係人類嘅角色，好想演一個自己從未演過而又好好玩嘅角色，例如外星人，又或者係死物、動物變成人嘅角色，覺得好新鮮，好好玩。演人可以想像得到，演其他物種動物就好難。」

林嘉華同太太劉寶珍拍拖到場，C AllStar嘅釗峰都有捧場。（張嘉敏攝）

嘉華哥指演戲是終生職業，至今依然好享受演戲的過程，絕對無厭倦過：「自己去發掘個角色，將佢立體化，為角色設計佢嘅一生，唔止係劇本嗰短暫嘅人生。我無試過抽離唔到個角色，handle得到，演戲係需要精神分裂，有時反而會當局者迷，要識得企返出嚟睇個角色。」問到為港台拍劇是否較TVB劇集輕鬆？他說：「港台係舒服嘅，TVB以前係好辛苦，主要係工作時間嘅長短，初初入行試過7日7夜無返屋企，但做呢行係咁，自己揀嘅。」



林嘉華話演戲需要精神分裂。（陳順禎攝）

幕前幕後一齊影大合照。（張嘉敏攝）