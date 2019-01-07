【金球獎2019】Regina King爆冷封女配　馬許沙拉艾利奪男配

影壇年度盛事《第76屆金球獎頒獎典禮》（Golden Globe Awards）現正舉行中，最佳男、女配角分別由《綠簿旅友》（Green Book）的馬許沙拉艾利（Mahershala Ali），及《If Beale Street Could Talk》的Regina King奪得。

馬許沙拉艾利憑《綠簿旅友》奪最佳男配角。（Getty Images）

馬許沙拉艾利撃敗大熱《為副不仁》（Vice）的森洛維爾（Sam Rockwell），以及《美麗男孩》（Beautiful Boy）添麥菲查洛美（Timothee Chalamet）與《臥底天王》（BlacKkKlansman）Adam Driver等對手奪獎。他上台時感謝其角色Donald Shirley本尊：「我想多謝他的熱情、精湛技藝及威嚴，每一天都在啟發我。」

Regina King致謝詞時提及荷里活男、女不平等的問題。（Getty Images）

而Regina King致謝詞時就提及荷里活男、女不平等的問題，豪言接下來兩年只會接拍女工作人員佔半數或以上的工作，最後仲大聲叫：「夠鐘！」（Times up）。