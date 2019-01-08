《白夜追凶》班底又一力作！　《古董局中局》榮登網劇收視冠軍

由夏雨、喬振宇主演的《古董局中局》雖然是「網路鬼才」馬伯庸的人氣作品，但開播前宣傳低調，以至於即將開播了觀眾才知曉，但首播週就榮登網路劇榜首十分驚艷，開刷的粉絲都欲罷不能、刷滿等更，到底是什麼「局」抓住觀眾的心？關鍵來自兩大看點！

高度還原書粉劇粉雙收

以往小說改編電視劇常常以「面目全非」收場，而《古董局中局》的改編並沒有傷筋動骨，連原著馬伯庸都稱讚還原度極高，也因此書粉、劇粉雙收，成為點播率黑馬！尤其是第一集開場，主角許願（夏雨飾）與藥不然（喬振宇飾）各自大顯身手，高超又具有視覺表演的趣味性，新鮮度吸粉無數，一開刷就停不了！

《古董局中局》劇照（微博／陸劇星球）

「高平均年齡」的實力派陣容為角色加分

以目前陸劇的生態來說，主演群大多是可帶動話題的年輕演員，但是《古董局中局》卻反常態，以平均年齡高於35歲的實力派主演群，表現出古董界專家深不可測的壓迫感！加上等老戲骨爐火純青的演技，把觀眾拉進懸疑的漩渦，讓人入戲得無法自拔，無疑又是一部選角用心的良心之作！戲中角色眾多，骨董界各個角色都深藏不漏，透着亦正亦邪的氣質，除了「事件」是個局，「人」更是一個局，讓觀眾跟主角一樣陷入一個不知道是敵是友的緊張氣氛。

《古董局中局》集齊內地實力派演員！（點圖放大）▼

+ 6 + 5 + 4

《古董局中局》以一個幾十年的舊案開局，如同一個線頭開始抽絲剝繭，所有方向暗指的幕後黑手「老朝奉」，真實身分到底是誰？與當年的舊案是否息息相關，即將揭開的真相是否只是第一層呢？！這種螳螂補殘黃雀在後的樂趣，有別於《盜墓筆記》與《鬼吹燈》的魅力就是《古董局中局》讓人欲罷不能的關鍵，相信後續內容會再迎來一波高潮！

《古董局中局》一開播即成網劇收視冠軍！點圖欣賞更多劇照▼

+ 11 + 10 + 9

【本文獲「陸劇星球」授權轉載，相關文章：【大陸懸疑劇推薦】推理控必看！七部警偵、犯罪、驚悚電視劇！】