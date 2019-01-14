【致所有愛過的人】博士Mandy新劇再續前緣　連詩雅係第三者？

《愛．回家之開心速遞》中，除了講述時下香港話題的劇情，亦有不少愛情線的劇情。除了近期憑住此劇勇奪「最住女配角」的林淑敏，飾演的「大小姐」與「送水輝」之間的愛情線，其實「大小姐」的秘書Mandy（謝芷倫飾）與博士（馬貫東飾）之間感情線也十分多人追看。要說Mandy與博士之間，最近的感情線發展，就要說回2018年10月播出的集數。

博士、Mandy呢對CP好多人都鍾意。（IG圖片）

當時劇情說到，「大小姐」、Mandy以及「細龍太Jenny」等人在前往「橙不忍島」入境時過關時，因Mandy的手袋中被「細龍太Jenny」放入一個橙而遭拘捕，更被即時入獄。雖然最後Mandy還是要繼續留在監獄中3個月，不過卻在監獄中，得到了「博士」的求婚。「博士」當時更作出了愛的承諾：「我已經有心理準備，就算你要終身監禁，我都會留低，陪妳一世。」同時，亦意味著Mandy將會有三個月時間不會出現在《愛．回家之開心速遞》。

大概三個月前嘅劇情講Mandy要留喺「橙不忍島」坐監。（電視截圖）

馬貫東接受《香港01》訪問時說：「相對都會少咗時間拍《愛回家》，好多謝觀眾對Mandy博思線嘅支持同愛戴，之後點樣發展就要等劇組通知。我都想喺度恭喜《愛回家》突破30點收視，對台前幕後都係一大鼓勵，希望觀眾睇得開心，繼續支持《愛回家》嘅每一位演員。」

雖然好慘，但係博士向Mandy求婚同埋約定三個月後結婚，都算係一個Good Ending。（IG圖片）

「心水清」的朋友都應該發覺，距離Mandy出獄返港的日子只餘下不足一星期（如果以現實生活時期計算），不少人都十分期待或是好奇博士與Mandy會否屐行當時「愛的承諾」。之不過，近日「博士」似乎有拋棄Mandy之嫌。原來馬貫東近期已接拍新劇《致所有愛過的人》（原名《禍後》），該劇由林文龍及黃翠如主演，劇中亦有連詩雅、黃嘉樂、馬貫東、謝芷倫、麥皓兒以及顧定軒等人參加。他亦在最近的IG貼文上，貼心的標記了連詩雅（Shiga），到底博士（馬貫東）在新劇中會否與Mandy（謝芷倫）「再續前緣」，還是奔向新歡連詩雅呢？

《致所有愛過的人》入面馬貫東同Shiga應該有唔少對手戲。（IG圖片）

馬貫東回答說：「劇入邊我係飾演一個患自閉症譜系障礙嘅醫生，叫做古希晨。我同Shiga，即係方書文，會有感情線，至於點樣發展就等套劇出街嘅時候大家留意啦。」今次與Shiga首次合作即成為情侶，他說：「啱啱開始拍嘅時候會有少少尷尬，但係依家就開始有默契，希望可以有火花比觀眾睇到。（會唔會有Kiss戲？）套劇出街你咪知囉。」至於與謝芷倫於新劇中的發展會如何呢？他說：「暫時我拍嘅對手都未有謝芷倫，未知往後嘅集數會唔會有機會合作呢。」