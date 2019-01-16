《獨家記憶》勾起無數劇迷青春回憶　3大亮點成1月陸劇黑馬

校園劇《獨家記憶》日前首播，該劇改編自暢銷小說家木浮生的同名IP作品，由《最好的我們》張超攜手《談判官》李婷婷主演，講述因一起考場作弊的誤會而成為「冤家」的博士生慕承和與女大生薛桐，就此展開「雙向暗戀」的愛情故事。劇中男主角靦腆又浪漫設定讓人看得激動又過癮！該劇還有這3大看點帶你重返大學時起、燃起你的少女心！

我們的大學回憶！

由於女主角薛桐是位住宿生，與三位性格迥異的室友住在一起，為此劇的校園生活增添不少篇幅，其中像是女主角為了幫去打工的室友「代點名」，故意躲到後排、壓低嗓音點名，令不少網友大呼：「太真實了，簡直是2.0版的自己啊」，另外像是追星、與室友晚上一起吃零食聊八卦等也令人回味起學生時期。

張超劇中靦腆惹人愛。（微博）

雙向暗戀更浪漫！理工男原來那麼優！

「物理博士生」慕承和與「蠢萌女大生」薛桐因考場作弊的誤會成為「冤家」，沒想到兩人後來成了「師生」，還開啟「互整」模式，像是女主角撿到男主角的儲值卡就大張旗鼓揪室友去買零食，男主這邊也不甘示弱，選薛桐當小老師、還在課堂拼命「刁難」，漸漸地兩人都暗生情愫，男主隱晦地用俄文告白也被許多劇迷大讚「超浪漫」：先是用手指將情話寫在起霧的車子玻璃上，沒想到學過俄文的女主卻看不懂，好在崩潰的慕承和又想了一個浪漫滿分的告白方式！

張超與李婷婷於《獨家記憶》展開「雙向暗戀」的愛情故事。（微博）

細膩的人物刻劃更感動！

《獨家記憶》對於人物的刻畫也相當講究與細膩，像是看似活潑的女主角薛桐，原本並沒被老師追究「作弊」一事，但她反要求老師得在學校公告證實自己「沒有作弊」，竭盡所能地證明清白，甚至最後為了調監視器去偷鑰匙把事情鬧大，都是為了不要讓已故的「英雄爸爸」被貼上「有個作弊女兒」的標籤！

《獨家記憶》女主角薛桐由李婷婷扮演。（微博）

IP校園劇《獨家記憶》以接地氣的校園日常、細膩的人物刻劃讓人身歷其境，該劇不靠直接撒糖來吸粉，而是從冤家到理解，再到曖昧、戀愛階段，讓劇迷跟着主角一起循序漸進地認識並愛上這部作品。

《獨家記憶》勾起劇迷無限青春回憶！點圖欣賞精彩劇照▼

+ 27 + 26 + 25

【本文獲「陸劇星球」授權轉載，相關文章：2019陸劇》獨家記憶｜張超、李婷婷主演電視劇介紹、第一集開播時間、劇情預告片花絮】