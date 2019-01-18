【買樓狂想#曲】參觀全港最抵買私人屋苑　平均呎價不足$3000

ViuTV另類紀錄片《買樓狂想#曲》日前在99台正式首播，節目中阿Bu、Gene和肥利三位擁抱買樓夢的青年人，便向火火這位人生前輩請教買樓知識及竅門，既睇面積極細的「納米樓」，又參觀地區偏遠的「山旮旯盤」，擴闊眼界，務求終有一日可以成功上車。

在今晚即將播出的一集中，四人便走訪全港平均呎價最低的私人屋苑，一個香港少有的世外桃源，住在這個度假村式的屋苑，日間可以到海邊垂釣，夜晚可以看天上繁星，要幾寫意有幾寫意，這裏便是位於大嶼山南岸芝麻灣半島的澄碧邨。

《買樓狂想#曲》中阿Bu、Gene和肥利三位擁抱買樓夢的青年人，跟火這位人生前輩學買樓秘訣。（ViuTV）

阿Bu好熟面口？其實他就是《全民造星》的「大姨媽」陳君浩，10月時入表申請居屋，截止時間前一刻才衝入房委會樂富客戶服務中心，幾乎被明夾親那位。（資料圖片）

澄碧邨絕對是全港平均呎價最低的私人屋苑，根據中原數據的樓市成交紀錄，上年10月便有一宗成交個案，業主以300萬購入一個實用面積1240呎的單位，平均實用呎價僅$2419，是香港50大屋苑平均呎價的一、兩成左右。

為何澄碧邨會這樣平？這必定與交通不便有關，屋苑沒有包括馬路和行人路的陸路接駁，對外交通只有水路，而且渡輪只會接載乘客到長洲，每日只有十數班船來回，如果凌晨12點25分未能在長洲趕上船（此班次須於開出前兩小時預訂），居民便必須等到早上7點25分才能上船回家，被逼滯留長洲過夜，對動軏便要OT至深夜的打工仔來說，簡直「福音」。

澄碧邨絕對是全港平均呎價最低的私人屋苑，平均呎價不足$3000。（ViuTV）

點擊下圖睇睇《買樓狂想#曲》參觀澄碧邨的情況：

其實1979年落成的澄碧邨當初是為香港的富裕階層發展，買家大多是國際級大企業，它們將單位給予高級員工度假用，最初售價由20多萬至50多萬不等。屋苑設有會所和游泳池，不過現時已經荒廢。因為屋邨內沒有超級市場、餐廳等商店，所以居民所有生活用品都要在長洲購買，亦由於沒有鋪設光纖網絡，居民都要靠流動數據上網。

雖然如此不便，但住在澄碧邨都有一個好處，便是終身免水費，因為屋邨是直接接駁山水供單位使用。