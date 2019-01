TWICE、NUEST' W等連唱4歌炒氣氛　朴寶劍扮張國榮跳曼波舞搶鏡

《Music Bank In Hong Kong》昨晚在香港亞洲國際博覽館舉行,作為《Music Bank World Tour》的第14站演出,出席歌手包括TWICE、SEVENTEEN、NUEST' W和MONSTA X、Ailee和FTIsland,吸引大量粉絲入場支持,現場座無虛席。而主持人則由《男朋友》大勢演員朴寶劍擔任外,TWICE多賢和香港主播陳貝兒亦有一同參與主持。

昨晚MONSTA X成員亨源和周憲以精彩的DJ打碟和Rap表演開場,並且逐一介紹所有歌手上台。NUEST' W首先打頭陣出場,唱出《HELP ME》、《Dejavu》、《WHERE YOU AT》和《If You》4首歌,炒熱現場氣氛。其中成員白虎穿上V領上衣真空出場,胸肌若隱若現,引來全場女粉絲的尖叫聲。而4位成員都非常識做,除了講到掛住香港粉絲外,亦不停大派飛吻和心心,又用廣大話講「我愛你」。

NUEST' W白虎心口開大V,要用膠布貼住紋身。(網上圖片)

其後Ailee緊接出場,唱出《U&I》和《I Will Show You》等大熱歌曲,她又唱又跳令現場氣氛非常高漲!她更邀請全場粉絲站起來,伴隨著音樂一同跳舞。英文流利的Ailee全程與香港粉絲溝通自如,大讚香港夜景美麗外,更講到「香港粉絲更美麗」。她亦當然有唱出韓劇《鬼怪》的OST《I Will Go to You Like the First Snow》,現場觀眾聽出耳油外,非常投入歌曲的Ailee更唱到眼濕濕。

而爆衫團MONSTA X就帶來《Shoot Out》和《Trespass》等4首歌,其中元虎穿上網紗上衣登場,大Show結實的背肌。雖然MONSTA X非首次訪港,可是這是組合第一次參與《Music Bank World Tour》,所以成員都非常開心。除了展示男性性感的歌舞外,他們更在台上輪流擺心心派粉絲福利。由於演唱《Dramarama》前,亨源咪高風出現問題,其餘成員於是加碼再撒嬌,哄得香港粉絲非常開心。

香港粉絲為FTIsland準備寓意會等待的大型燈牌。(網上圖片)

而兩年沒有到訪過香港的FTIsland,昨天也帶來《Champagne》等大熱歌曲,粉絲則揮動組合的應援旗幟。由於距離5位成員當兵的日子不遠,相信是短期內最後一次訪港,所以香港粉絲特別準備了「FTISLAND WE WAIT U」的燈牌,令成員大為感動,更加碼清唱一小段《Wind》。而李洪基和崔鍾訓等人都落力演出,回饋香港粉絲多年來的支持和愛。

昨晚唯一的女團代表TWICE,則帶來《YES or YES》、《What Is Love》和《TT》4首等人氣歌曲。雖然志效和定延等咪高風似乎出現無聲情況,不過台下粉絲一樣非常享受,一邊大聲唱出應援詞。早前接到死亡恐嚇的子瑜昨晚依然落力表演,可是就未見有在MC環節用中文與現場粉絲溝通,未知心情是否受影響。

TWICE上次《MAMA》頒獎禮未有表演,今次一次唱足4首歌!(網上圖片)

壓軸登場的是大型男團SEVENTEEN,帶來《Oh My!》、《Clap》和《Getting Closer》等4首歌曲,可說是把現場氣氛帶到最高。早前才在香港舉辦演唱會和出席《MAMA》頒獎禮的SEVENTEEN,半年內已第3次訪港,成員勝寛也講到:「平時年尾才能來香港見粉絲,很高興這次新年都能見到大家。」組合大展實力的刀群舞時,台下的香港粉絲也用力揮動應援手燈。

最後出演歌手一同上台謝幕,主持朴寶劍就以廣東話問大家:「大家今日開唔問心?多謝大家光臨。」展盡可愛一面,冧死一班姐姐。朴寶劍全晚都非常搶鏡,大講流利英文外,更在台上扮起哥哥張國榮於《阿飛正傳》中跳曼波舞的場面,害羞地扭動身體。另外他更不時大開金口,於唱歌的方式介紹出場歌手,大Show大學音樂劇系第一名的實力!

擔任主持的朴寶劍昨晚驚喜大展歌喉,夠哂搶鏡。(網上圖片)

更多圖片: