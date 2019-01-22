《奈何BOSS要娶我》徐開騁濕身騷肌谷收視　首播點擊率即破億！

甜寵愛情劇《奈何BOSS要娶我》日前開播，首播當天播放量就直奪第二！該劇改編自網路小說《私寵甜心寶貝》，點擊數超過1億次。同樣是「霸道總裁」設定，《奈何BOSS要娶我》卻頗具新意，令人耳目一新，利用甜酥夾攻等3大看點，把劇迷撩得孬孬，還能甜而不膩的關鍵原來是……

霸道總裁第一集就要娶我！

「移植骨髓可以，條件是：我們結婚吧」《奈何BOSS要娶我》講述18線女藝人夏林（王雙飾）演藝事業頻頻碰壁、被男友劈腿，還罹患白血病，她得知只有總裁凌異洲（徐開騁飾）能與自己的骨隨配對，便死纏爛打地拜託他與自己進行骨髓移植，沒想到這位總裁竟以「結婚」為條件，並使出各種撩妹技能！

《奈何BOSS要娶我》瘋狂撒狗糧！點圖欣賞更多劇照▼

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霸道總裁秒變寵妻狂魔！撩妻酥到爆！

男主凌異洲作為凌氏集團的總裁，常常口嫌體正直，看似不在意與夏林的感情，實則類內心波濤洶湧，反差萌的個性讓許多女粉絲都淪陷。另外劇中也有不少男主「全程衣服失踪」，像是他們為了是否要分房睡爭論時，女主害羞到投降：「男色當前，我怕我把持不住」，總裁便趁勝追擊，壁咚開撩！高甜劇情被網友呼籲：「 這部劇單身狗千萬別看，不然你會全程姨母笑，狗糧吃到飽」

凌異洲反差萌個性讓女粉絲淪陷！點圖欣賞更多劇照▼

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傲嬌男二吃醋耍脾氣！竟想與女主爭鋒搶總裁？

劇中男二楚炎是個傲嬌大明星，看到「好兄弟」接送夏林，自己被放鴿子，立刻醋勁大發找男主理論，像極了正宮抓姦！也被網友笑稱是「拿到女二劇本」。而之後楚炎也各種找女主角夏林麻煩，處處刁難她，兩人的「權謀鬥志」像極了歡喜冤家，看得趣味十足！

易柏辰飾演楚炎。（劇照）

《奈何BOSS要娶我》第一集求婚，第二集結婚，一開始高甜就來勢洶洶，加上潑辣的男二楚炎時不時就會出來吃醋，讓整體追劇不會給人甜膩感，就像口感豐富的甜點，令人意猶未盡！

【本文獲「陸劇星球」授權轉載，相關文章：2019陸劇》奈何BOSS要娶我｜徐開騁、王雙主演電視劇介紹、第一集開播時間、劇情預告片花絮】