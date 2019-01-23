【多圖】韓國女團18位外援　個個都同周子瑜有得揮！

近年愈嚟愈多人關注韓國女團，少女時代、TWICE、BLACKPINK、MAMAMOO、GFRIEND以及Red Velvet等等，受香港人歡迎嘅真係多到數都數唔晒！但其實喺好多女團入面，都唔係淨係得韓國人，當中最出名嘅當然係TWICE、嚟自台灣嘅周子瑜啦！佢仲係上年「TC Candler全球100張最美面孔」嘅第2名添！不過其實TWICE嘅其他三位嚟自日本嘅都唔比周子瑜差！佢哋分別係Momo、Mina同埋Sana喇！

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+ 11 + 10 + 9

而除咗周子瑜之外，最近兩年半限定團IZ*ONE入面，嚟自日本嘅宮脇咲良都非常咁受香港人歡迎！當然唔少得同團、同樣嚟自日本嘅矢吹奈子同埋本田仁美啦。

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+ 9 + 8 + 7

要數到非韓裔，又點少得我哋香港嘅代表，CLC嘅Elkie莊錠欣呢？而同團入面仲有來自泰國嘅Sorn。

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+ 3 + 2

但個到「國際化」，點都唔及(G)I-DLE喇！因為6位成員當中，除咗三位韓籍成員趙美延、徐穗珍同埋田小娟之外，分別仲有嚟自泰國嘅Minnie、台灣嘅葉舒華同埋北京嘅宋雨琦！

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+ 8 + 7 + 6

BLACKPINK的Lisa（泰國）：

新女團Cherry Bullet的May（日本）、KOKORO（日本）、莉美（日本）以及粼粼（台灣）：

+ 5 + 4 + 3

Solo歌手Somi：

（真係多到數唔晒呀！）