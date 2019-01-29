【張學友演唱會】尾場繼續勁歌熱舞：希望下次破233場紀錄！

張學友《A CLASSIC TOUR學友．經典世界巡迴演唱會2019香港站再現篇》今晚（29日）來到最後一場，演唱會在晚上8時15分準時開騷，現場座無虛席。

學友身穿白色西裝套裝出場，演唱多首快歌炒熱氣氛，其後換上深藍色絲綢西裝演繹多首慢歌，令在場觀眾聽得如癡如醉。

張學友在世界巡迴演唱會尾場一如以往準時在晚上8點15分出現。

唱完多首歌曲之後，學友以黑色反光西裝亮相，同大家聊天。這個個唱經歷3年，今晚是第233場，學友笑說：「希望下次有機會破（紀錄）。今日最後一場，無論如何都要頂住。」

通常尾場都會有些許特別之處，學友稱有人說「encore 10次」，不過他表示流程一早已經安排好：「如果想要10次encore係冇可能嘅，最少保證唔會唱得少過尋晚，開場比尋晚唱多咗4句（《友誼萬歲》）。」

今晚是第233場演出，亦是是次巡唱的最後一場演出。

此外，學友還現場同大家開玩笑，自我介紹新秀出身，演唱會超過800場，如果是第一次來看演唱會，學友希望大家透過今晚了解張學友過去35年，相當風趣。學友這麼多場又唱又跳，對體力是一個不少的考驗，他還不忘「自誇」一番：「而家跳舞好過35歲嘅時候，以此推落去，我以後跳舞實好過而家。」令現場笑聲連連。

學友還「教」大家揈熒光棒，笑言「係咁多場以來，fing得最整齊嘅一次」。

現年57歲的張學友笑指自己現在跳舞比起35歲時好。