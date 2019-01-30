延續14年前《女王的教室》角色？志田未來新劇身份成焦點

朝日台電視劇《派遣占卜師ATARU》於1月17日開播後收視大好。志田未來在劇中的角色名“神田和實”在SNS上成為熱議話題，因為這個名字和她14年前在日劇《女王的教室》中很相似。

《派遣占卜師ATARU》這部職場喜劇由製作過《女管家三田》（家政婦のミタ）、《被過度保護的加穗子》（過保護のカホコ）等作品的遊川和彥擔任編劇，並且首次擔任了導演，杉咲花在劇中作為主人公，飾演一個能看透別人內心的派遣社員，她每天認真工作，同時也用自己的特殊能力幫助同事們解決各種各樣的問題。

主人公「的場中」由杉咲花扮演。（IG）

志田未來則飾演在這家策劃公司工作三年的正式職員神田和實（かんだかずみ），她內心希望能認真工作，可是又對自己的選擇沒有信心，總是處於緊張糾結的狀態，缺乏決斷力而導致失誤的形象。雖然有一位正在同居的男友，但內心卻藏着不能對別人說的苦惱，只能一個人忍受。

杉咲花與志田未來。（IG）

“かんだかずみ”這個名字在日本讓人聯想起志田未來童年時代出演的一部劇，也是由遊川和彥擔當編劇，並由天海祐希主演的《女王的教室》。她當時飾演的學生角色叫做“神田和美”，日文讀音也是“かんだかずみ”，漢字也只有一字之差。

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這應該不是偶然，志田未來表示從遊川和彥導演那裡得知，這次的角色是想像《女王的教室》中神田和美14年後的印象來設立的。

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