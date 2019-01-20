【3年A班】丟飯碗只是開始！　「社會性抹殺」連坐式起底摧毀人生

懸疑日劇《3年A班》講述距離畢業前10日，外表看來毫不起眼的平凡美術老師、兼3年A組班主任柊一楓（菅田將暉飾），將班上29名同學「綁架」：「從現在起，大家都是人質。」再引爆藏在校園裡的炸彈，令他自己和全班學生隔離，學生們想要活命的唯一生路就是找到班中同學景山澪奈（上白石萌歌飾）自殺的真相......

（注：內含劇透，逃生門在此）

前情提要：《3年A班》日前播出的首集並沒有透露景山澪奈自殺的原因，而是透過學生的推理，一步步帶出校園欺凌及學生自殺的問題及其嚴重性，希望大家能夠正視這個社會問題。

《3年A班》日前播出的首集透過學生的推理，一步步帶出校園欺凌及學生自殺的問題及其嚴重性，希望大家能夠正視這個社會問題。（影片截圖）

可惜，學生們回答錯誤。一名學生被殺，自此，3年A班只剩下28人。（影片截圖）

轉眼之間，劇情來到第二集，柊一楓亦在第二堂課上解答了上一集的問題，：「景山澪奈的自殺原因是什麼？」，答案當然不是校園欺凌這麼簡單，原來引致景山澪奈自殺的原因就是網絡欺凌！

劇情來到第二集，柊一楓亦在第二堂課上解答了上一集的問題：「景山澪奈的自殺原因是什麼？」，答案當然不是校園欺凌這麼簡單，原來引致景山澪奈自殺的原因就是網絡欺凌！（影片截圖）

欺凌事件並不止在校園發生，如果說校園欺凌是無法杜絕的害蟲，網絡欺凌就是無限滋生的病菌，匿名的網絡世界給予欺凌者為所欲為的空間，偏偏這個媒體卻又如此巨大，劇情中一位學生在網上一個大型社交媒體《Mind Voice》發布假視頻，捏造景山澪奈在全國游泳大賽中服用禁藥的事實，最終造成她被社會各界取笑和排斥，景山澪奈就在三言兩語間被「社會性抹殺」。

劇情中一位學生在網上一個大型社交媒體《Mind Voice》發布假視頻，捏造景山澪奈在全國游泳大賽中服用禁藥的事實，最終造成她被社會各界取笑和排斥，景山澪奈就在三言兩語間被「社會性抹殺」。（影片截圖）

「社會性抹殺」並不是指實際上的殺人，而是指一個人所犯下的罪過被公開在網上或其他媒體，身世幾乎都被起底了，丟了飯碗只是開始，此後他身邊的每一個人，包括他的親戚、他的朋友、他的同事、他以前的同學，都會以不一樣的眼光看他，使那人本來在社會上擁有的身份地位被抹去，人際關係也被摧毀，被整個社會所敵視。

「社會性抹殺」一詞早在2006年的漫畫改編日劇《怨恨屋本舖》中出現過，這部劇集講述一名神秘紅衣長髮女子開設「怨恨屋本舖」，以高昂的收費專門接受委託，以「社會性抹殺」（讓其無法於社會立足）或是「實質殺害」（以設局或借刀殺人等方式）的方法不着痕跡的替委託者達到報復被怨恨者的目的，可以說是種代客報仇的行業，也是一部題材頗為有趣的劇集。（影片截圖）