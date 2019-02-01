【恭喜八婆】劇情講朋友鬧不和退群　陳逸寧：呢啲經常發生

彭浩翔首次執導拍攝賀歲電影《恭喜八婆》今日上映，昨晚他率領一眾演員陳靜、陳逸寧、陳奐仁、徐天佑、丁可欣，邵音音等人出席《恭喜八婆》群星賀歲場暨影院開幕典禮，當中彭導御用演員陳逸寧（Isabel)，每次都有驚喜演出，當年憑電影中一句抵死對白「腿張開」成為當時熱話人氣爆升，她透露今次都有令人難忘的演出。

Isable今晚出席賀歲電影《恭喜八婆》宣傳活動。（葉志明攝）

Isabel：「今次同《春嬌》有好大分別，之前成班演員一齊圍讀劇本再執啲對白，都準備咗成年，但今次好快速好短時間，全部都係考試，考晒我哋咁多位演員，每一日都問佢，其實個結局係點樣㗎，導演話咁遠唔好問我住啦，咁所以我哋全部嘅演員都係做梗真實嘅自己，而呢套戲只係用咗14日時間就拍完。」

Isable表示新春期間都要走遍各地區戲院，為電影《恭喜八婆》謝票。（葉志明攝）

片中故事情節講述一班朋友因爲各種誤會，導致關係破裂，搞到要退group，連朋友都沒有得做。Isabel笑言自己日常生活當中，都是比較少說話的人：「其實眼見嘅都有啲朋友會退走咗，經常都會發生，可能我哋大部份都係一屆中女，事後都會諗返起啲往事時，都會反省啲咁少嘅時都會嬲，當人大咗經歷多咗，再睇返其實都係一啲好少事嚟啫。」