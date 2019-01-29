【恭喜八婆】楊千嬅接拍醫管局廣告受批評　「真心想支持佢哋！」

由彭浩翔執導的賀歲片《恭喜八婆》搶先於1月31號上映，這次彭導使盡人情牌找來歷年來合作過的老友演出新片，當然也不少得邀請一直合作無間的楊千嬅。日前千嬅出席電影《恭喜八婆》首映禮，更大爆自己在戲中「出賣」了朋友的爆笑私事，最後更親身演繹了這件趣事，希望觀眾看完會笑住迎接豬年！

千嬅出席電影《恭喜八婆》首映禮，大爆自己在戲中「出賣」了朋友的爆笑私事。（黃國立攝）

彭浩翔首次執導的賀歲片《恭喜八婆》，找來一班很有默契的老友班底一齊笑住拍跟大家爆笑開年。彭導表示一開始已有邀請千嬅拍攝，不過千嬅因為剛剛拍完劇集以及檔期問題，所以最後只能客串幾幕。雖然在《恭喜八婆》中戲份不多，但她都為電影貢獻了自己朋友的親身經歷。

原來當時彭導邀請她拍賀歲片，千嬅即時想起了一件趣事，她的朋友遇過一件很多香港飲食文化特色的爆笑遭遇，彭浩翔聽到後就覺得，無論如何都要由千嬅來演繹這幕笑料，效果才會最好。千嬅亦都話這件事不涉及朋友的私隱，只是一單好笑的處境，所以不擔心會「出賣」朋友。

為醫管局拍攝向前線醫護人員打氣的短片後，遭外界批評，千嬅回應指自己很明白他們的壓力。（黃國立攝）

香港醫療冇改善過？

而提到早前千嬅為醫管局拍攝向前線醫護人員打氣的短片後，遭外界批評，質疑藝人拍片支持前線的成效和意義。曾經做過護士的千嬅就話自己的出發點是支持他們：「作為一個藝人，受到邀請拍攝時，出發點只是為了支持所有守護香港前線的工作者，因為他們是最辛苦和最有危險性。」她續指自己一直都很尊重一群為大家默默付出的前線人員，加上千嬅曾經擔任護士，她絕對明白醫護人員的壓力，當年她亦曾經遇過有病人數量太多逼到去走廊。曾經試過一更照顧超過50個病人，所以很理解前線的壓力和辛酸。千嬅又指當然目前醫護界所面對的問題，都應該受到正視，希望得到解決。