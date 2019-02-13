《最動聽的事》劣評！王以綸演技成敗筆？　網友一語道破劇集缺點

時裝愛情劇《最動聽的事》於1月28日首播，該劇請來《哦！我的皇帝陛下》趙露思，《稍息立正我愛你》、《我與你的光年距離2》王以綸主演，並以新穎的設定「真人秀」作為出發點，講述主角因一場「黑箱面試的誤會」而成為歡喜冤家，之後參加真人秀又成為「契約情侶」的愛情故事，這樣題材除了對應主流市場外，也有幾分新意，但是該劇卻受到不少負面抨擊，更有原著黨用一句話說出此劇與原著的「共同點」！

新穎設定：愛情真人秀

《最動聽的事》一開始就是男女主角在愛情真人秀節目「秀恩愛」，但實際上兩人不但不是情侶，還是對冤家。沒想到節目播出後這對「螢幕情侶」意外爆紅，逼着他們不得不「再續前緣」把戲演好演滿，兩人被迫撒糖的日子就此展開！

《最動聽的事》劇照

劇情Bug太無腦！尬到看不下去！？

雖有新穎設定，但評價卻很兩極，像是王以綸就被批「面攤」，也有許多網友指劇情「Bug太多」，舉例來說，葉抒微要女主貝耳朵「當眾向自己道歉」才願意簽愛情契約，結果女主當着大家的面把男主狠狠數落了一番，然後葉抒微就接受了她的「道歉」！就有網友指出「女主當眾道歉成這樣，待會又要當眾演情侶？」諸如此類的Bug讓部分劇迷看得滿臉「黑人問號」，書迷也失望感嘆「謝謝原著給這部劇起了一個名」表示該劇與原著唯一的共同點就只有名字。不過也有一些劇迷表示該劇的設定就是「下飯、甜寵」，夠甜比較重要。

《最動聽的事》劇照

《最動聽的事》以「歡喜冤家被迫在一起」作為開頭，但無厘頭的劇情卻令不少劇迷、原著黨大為失望，只能說每個人喜愛的類型有別，喜歡無厘頭、想抒壓追劇的人可能就很愛，但對於原著黨、看中劇情發展的劇迷就會比較難以接受，大家找到適合自己的劇，追得開心最重要！

《最動聽的事》由王以綸、趙露思主演，點圖欣賞劇照▼

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【本文獲「陸劇星球」授權轉載，相關文章：2019陸劇》最動聽的事｜王以綸、趙露思主演 電視劇介紹、第一集開播時間、劇情預告片花絮】

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