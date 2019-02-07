影靚仔相有咩技巧？　三大男神親自揭曉絕密必殺技

早前公開了幾位人氣女星們影相和執相的小習慣，那麼究竟男星又有沒有甚麼影相心得呢？現在有請王浩信、張敬軒和陳柏宇親自為大家揭曉喇！

黃智雯爆胡定欣係P圖專家：佢執完啲相唔知點解靚咗

馮盈盈手機有二萬張相只排第二 第一位竟然係呢位靚媽

王浩信：

浩信坦言自己不太擅長經營社交網站，所以在想寫caption或hashtag時都不太熟手。雖然自己不經常更新社交網站，但他自己卻經常用來看其他人的post，例如語錄、藝術、外國演員等等。浩信自拍時往往都是由高影向自己的右邊面，他笑稱是自己自拍的小貼士：「習慣咗，高炒咁樣喇，光線會好啲！」他表示自己不會P圖，但亦有例外的時候：「如果同女仔一起影我都會遷就一下嘅！ 」

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張敬軒：

軒仔笑言自己對於經營社交網站沒甚麼心得，自己影低甚麼就會上載甚麼，亦不會花時間P圖：「我已經放棄咗，我無論點P都去唔到一個理想嘅效果，同埋我唔叻P圖，好容易露出馬腳！」他笑言現時網絡世界應該少些虛假：「真實自然就好喇！」

陳柏宇：

身為「女兒傻瓜」的Jason自從成為爸爸之後每日瘋狂更新社交網站，但竟然還是會被老婆吐槽：「我老婆經常說我搞到個社交網站好亂，又話我個囡嘅account可唔可以被返佢打理，我實在整得太核突！」他笑稱自己手機裏最多的就是囡囡Abigail和貓狗的照片，其次就是螢幕截圖，亦不太多自拍。社交網站對Jason來說有一個很重要的角色－就是讓他從芸芸相片中找回自己想走的一張：「電話入面screencap又有、自拍又有、咩都有，但只要upload過上去嘅相就係揀選過嘅，嗰啲係我想留底嘅。」