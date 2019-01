【哈利波特】奈威網尋銀包只求一件小物　粉絲用《哈》對白安慰

在《哈利波特》系列飾演奈威隆巴頓的Matthew Lewis仔大18變,由小配角華麗轉身變成英國彭于晏,他去年結婚後不時在社交網站晒跟老婆Angela Jones的合照,表現恩愛。他近日突在Twitter留言,透露自己唔見銀包,但表示不會追究,只想找回銀包中的一塊金屬物,原來背後有個感人原因。

「隆巴頓」Matthew Lewis透露唔見銀包,不過最緊張唔係錢。(網上圖片)

Matthew Lewis早前在Twitter留言自爆銀包失竊,不過訴諸社交媒體並非想尋回失物或通緝扒手,只是想找回銀包中的一件小物,他在留言中指無論是有人有意偷走銀包還是無意中拾獲,不介意對方保留銀、信用卡等財物,「但銀包中有一片金屬,請依照駕駛執照的地址寄給我,其他都不要緊。」他續指該片金屬上刻了老婆的話,雖然他並未透露詳情,但由他的緊張表現可以估到一定意義重大。

粉絲用Luna Lovegood的話安慰Matthew Lewis。(劇照)

Matthew Lewis不重身外物反而緊張跟老婆定情物的表現感動一眾粉絲,有影迷開玩笑留言「accio matthews wallet」,而「accio」正是魔法世界中召回失物的咒語,另外有人借用《哈利波特》角色Luna Lovegood的著名對白,「失去的總會回來,雖然有時不是以我們希望的方式。(Things we lose have a way of coming back to us in the end, if not always in the way we expect.)」獲其他哈迷大讚。而在兩日後,Matthew Lewis就再次在網上留言多謝粉絲的回應,更帶來好消息,就是銀包已回到手上,他感動表示對結果感到意外,又感激網民的幫助。