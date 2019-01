【救參96小時10周年】里安尼遜封最強老豆　嚇到美國學生唔去歐洲

連恩尼遜(Liam Neeson)2008年憑電影《救參96小時》(Taken)令演藝事業再攀高峰,榮登新一代賣座動作演員之餘,亦建立荷里活廿四孝老豆形象,片約接唔完。 今年他在新作《冰天動地》中再次上演以暴制暴戲碼,儼然已成為動作片票房保證,不過連恩尼遜的暴力美學原來都曾經出事,幾年前更被美國一所學校的老師投訴電影觀感影響學校活動。

《救參96小時》原來已經上映10周年。(劇照)

出道超過40年的愛爾蘭男星連恩尼遜,過去多演溫文紳士角色,即使演出《蝙蝠俠—俠影之謎》(Batman Begins)、《天國驕雄》(Kingdom of Heaven)和《紐約風雲》(Gangs of New York)等電影仍未能扭轉形象,直至10年前在《救參96小時》大顯身手,為救愛女大開殺戒,勇武姿態令觀眾留下深刻印象,特別他在戲中說出「我會找到你,然後殺死你」肉緊一幕成為經典,金句更在網上流傳至今,已變成流行文化的一部份。

連恩尼遜以《救參》系列重啟演藝生涯後即變搶手賣座演員,陸續演出《通天奇兵》(The A-Team)、《一夜狂逃》(Run All Night)、《追命列車》(The Commuter)等,幾乎每年至少有一部動作片出街,比起56歲的湯告魯斯(Tom Cruise),66歲的連恩尼遜才堪稱荷里活最長青的動作片演員。

里安尼遜雖然已經6字頭,但拍起動作戲依然非常俐落。(劇照)

雖然電影系列帶挈連恩尼遜名利雙收,其實亦曾為他帶來煩惱,過去他接受訪問時透露,由於《救參》系列拍得太寫實,兩度收到來自美國德州一名中學老師的來信,指電影上映後,他一次想帶60名學生到歐洲參觀,其中40人的家長卻拒絕讓孩子出行,原因竟是《救參96小時》令他們擔心孩子在歐洲的安危,該名老師之後再想籌辦20人成團的歐洲遊學團,再次遭學生家長反對,令連恩尼遜最終決定親自寫信解釋電影故事純屬虛構。

「我非常驚訝,雖然世事無常,但《救參》系列的劇情是虛構的。」連恩尼遜補充了解到那些學生從未離開過德州,所以決定親自說服家長,希望該名老師把信件列印出來發放給家長後,能讓他們放心。