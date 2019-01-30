【救參96小時10周年】里安尼遜封最強老豆　嚇到美國學生唔去歐洲

連恩尼遜（Liam Neeson）2008年憑電影《救參96小時》（Taken）令演藝事業再攀高峰，榮登新一代賣座動作演員之餘，亦建立荷里活廿四孝老豆形象，片約接唔完。 今年他在新作《冰天動地》中再次上演以暴制暴戲碼，儼然已成為動作片票房保證，不過連恩尼遜的暴力美學原來都曾經出事，幾年前更被美國一所學校的老師投訴電影觀感影響學校活動。

《救參96小時》原來已經上映10周年。（劇照）

出道超過40年的愛爾蘭男星連恩尼遜，過去多演溫文紳士角色，即使演出《蝙蝠俠—俠影之謎》（Batman Begins）、《天國驕雄》（Kingdom of Heaven）和《紐約風雲》（Gangs of New York）等電影仍未能扭轉形象，直至10年前在《救參96小時》大顯身手，為救愛女大開殺戒，勇武姿態令觀眾留下深刻印象，特別他在戲中說出「我會找到你，然後殺死你」肉緊一幕成為經典，金句更在網上流傳至今，已變成流行文化的一部份。

連恩尼遜以《救參》系列重啟演藝生涯後即變搶手賣座演員，陸續演出《通天奇兵》（The A-Team）、《一夜狂逃》（Run All Night）、《追命列車》（The Commuter）等，幾乎每年至少有一部動作片出街，比起56歲的湯告魯斯（Tom Cruise），66歲的連恩尼遜才堪稱荷里活最長青的動作片演員。

里安尼遜雖然已經6字頭，但拍起動作戲依然非常俐落。（劇照）

雖然電影系列帶挈連恩尼遜名利雙收，其實亦曾為他帶來煩惱，過去他接受訪問時透露，由於《救參》系列拍得太寫實，兩度收到來自美國德州一名中學老師的來信，指電影上映後，他一次想帶60名學生到歐洲參觀，其中40人的家長卻拒絕讓孩子出行，原因竟是《救參96小時》令他們擔心孩子在歐洲的安危，該名老師之後再想籌辦20人成團的歐洲遊學團，再次遭學生家長反對，令連恩尼遜最終決定親自寫信解釋電影故事純屬虛構。

「我非常驚訝，雖然世事無常，但《救參》系列的劇情是虛構的。」連恩尼遜補充了解到那些學生從未離開過德州，所以決定親自說服家長，希望該名老師把信件列印出來發放給家長後，能讓他們放心。