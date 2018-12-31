【香水】兇手藉殺人感受愛　找香水大師用屍體脂肪和毛髮留香

對於許多女人來說，噴香水跟化妝一樣重要，化妝枱上都放滿不同味道的香水。如果想香水的氣味停留在身上時間更久，就要噴在體溫相對地高的脈博處，例如脖子、手腕等部位，因為香水需要借體溫來帶出味道。不過大家有沒有想過，究竟人為何要噴香水？在心理學的角度，人類是無法滿足的動物，同時有審美的需要，而約定俗成的美好事物，主要靠感官直接感知，讓人投入其中。簡單來說，就是要吸引同性或異性，增加魅力。

Netflix以德國作家Patrick Süskind的暢銷犯罪驚悚小說《香水》（Das Parfum）為藍本，改編成現代版德國影集。故事中的五位主角對小說主角Grenouille的故事非常著迷，為了保存人體香氣而踏上殺人之路。

暗網登廣告搵獵物 德國變態食人魔笑言：味道比豬肉更香

【美劇毒】Mindhunter大衛芬查新季續執導 奇案劇情真實版超心寒

劇集改編自同名小說，其實2006 年原著由德國導演Tom Tykwer拍成電影，今次劇集就將小說和電影結合改編而成。（影片截圖）

鯨魚糞便香味四溢 每公斤值5萬歐羅

不知道大家可有聽過龍涎香？龍涎香代表慾望、甜蜜、痛苦、兇殘的慾望。多個世紀以來，人們對龍涎香的來源百思不解。中國人以為龍涎香是龍的口水，而阿拉伯人則深信龍涎香來自世界盡頭的湧泉。其實龍涎香是由抹香鯨的消化道所產生，每公斤價值5萬歐羅，是全世界最昂貴的糞便。它有藥用的功效，點燃時更是香味四溢，每一塊皆有它的特別香氣，就像每個人都有屬於自己的獨特氣味。

【兄弟】Deep Web連姦屍同食人都有得睇？ 挑機網民睇到嘔黃膽水

兇手將死者勒死後，切去其腋窩及下體的組織跟毛髮，死狀恐怖。（影片截圖）

除了人體脂肪及毛髮 糞便都能提煉香水？

在劇中，兇手將Katharina Läufer（Siri Nase飾）勒死後，切除了她腋窩及下體的組織跟毛髮，死狀恐怖。在驗屍期間，驗屍官指兇手用手術刀，切除了死者所有的皮下脂肪組織。最奇怪的是，發現死者的腸道竟然被清空，這表示兇手將死者的糞便都取走了。情況就跟龍涎香一樣，相信兇手認為人的糞便經過提煉後，能夠化作香氣，將氣味塗在身上。

在整個調查期間，接二連三發生同樣的兇殺案，竟然發現這些不簡單的案件，跟香水大師Moritz de Vries（August Diehl飾）扯上關係。Moritz在讀書期間已經跟其他4位同學，沉迷小說《香水》中主角Grenouille的故事。為了嘗試保存人體的氣味，而將同學及動物殺掉，同樣地把死者的腋窩及生殖器割下來，並製成香水。在探員Nadja Simon（Friederike Becht飾）的盤問期間，他雖然沒有承認殺人，但解釋了如何製作人體香水。

據知人類的體味會停留在汗水和脂肪，所以兇手就將切下來的人體組織交給香水大師來提煉獨特的香水。（影片截圖）

這是多麼美麗！你會被一股狂野的氣流席捲，在氣味轉變為下流淫穢之前，在溫和的後調，以一絲溫柔、關愛和純真中和的時候，你將死去，再隨每一次吸入香水的呼吸中重生。這簡直是完美之作！ Moritz de Vries《香水》

豬油最能吸收人體氣味？

香水大師Moritz天生嗅覺特別靈敏，能夠單靠嗅覺就能嗅得出客人的情感。他表示製作人體香水的過程，就是在女人身上塗上一層牛油跟豬油，三比七的比例最佳，三成豬油，七成牛油。再用吸收性的布將她們包裹着，等吸收完氣味就可以把布取下，把身上的油脂刮出來後，提煉成香水。在被盤問的期間，Moritz表現得異常的冷靜，談吐溫文，對自己所做的一切看成藝術品：「氣味從毛孔散發出來，每個人都有獨特的氣味，這就是為了藝術必須做的犧牲。」單憑他說出的一句，足已教人心寒。

天生嗅覺特別靈敏的香水大師Moritz，能夠單靠嗅覺就能嗅得出客人的情感。（影片截圖）

注意：以下將有劇透

事實上，人的嗅覺是非常奧妙，因為其他感官都有時效限制，我們只能在看見當下那一刻，或聽見當下的聲音，但嗅覺可以維持一段很長的時間，亦能夠分辨出氣味的改變。很多人都以為人對氣味沒那麼敏感，並錯誤地將嗅覺當作成一種感覺。在觀看劇集的期間，你會被保存人體氣味的想法而說服成合理化，或感到著迷。同時有很多問題及想法浮現在腦海，人的體味是否能夠靠取走體脂而保存下來？或者，能夠保存愛人的氣味是一件多麼浪漫美麗的事。

但回過神來，經過幾番思考後，到底思想要有多扭曲、變態，才能製作出所謂「獨特」的香水？正如，去到劇集的尾段，連調查的探員欲將那瓶，塗了就變成人見人愛的香水據為己有，你就知道人類無止境的慾望是多麼恐怖，終究人都是渴望得到愛。