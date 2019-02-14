【大老千】前TVB主播吳雲甫離巢後搵更多：原來外面世界咁大！

《荷里活有個大老千》劇情昨日（13/2）進入高潮，吳雲甫飾演的大勇為救「缽仔糕」王子涵，慘被馬志威槍殺並棄屍ICAC門外，掀起湯鎮業與鄭則仕之間的仇恨。隨着一聲槍響，不少觀眾才發現曾是香港先生的吳雲甫（Owen），原來已經離開無綫兩年，今次是以自由身參與劇集拍攝。

吳雲甫突然「退場」，大家都驚覺他已離開TVB兩年，今次是以自由身參與劇集。（電視截圖）

香港先生出身的Owen，2017年決心離開TVB，兩年來以自由身參與不同平台的製作，目前有份拍攝亞視節目《香港追擊搜》，想不到觀眾打開電視，在TVB《大老千》能看到他的演出。Owen接受《香港01》訪問，重回熟悉的地方，Owen換來的不同待遇是：「同幕後都好熟所以感覺上冇變，但收入計法就唔同，以前係計騷錢，依家係一筆過片酬，數字大概係以前三倍，而戲份亦都係我拍過嘅劇裏面最多。」

吳雲甫指《大老千》是他戲分最多的一次，若然能讓大家留下印象，不管好壞都會接受。（劇照）

曾為娛樂新聞台主播的Owen，在一切靠關係的電視台中，是否未有主動爭取而少有機會拍劇？他說：「我知道很多人會約監製去飲茶，其實我真係主動敲門只有《On Call 36小時》，當時見到郭晉安同廖碧兒拍《依家有喜》，覺得做醫生很好玩，才主動向監製潘嘉德介紹自己。」

Owen指自己參與了很多劇集跑龍套角色，雖然戲分不多，但都是難得經驗：「因為主播工作時間很死，你想主動去接劇集，只能湊合拍一些時間短的小角色。因為以前拍劇做跑龍套都係俾人打，慢慢就駕輕就熟，我仲去伍允龍的功夫教室上堂，拍被打戲連武師都不用，導演都鍾意用我。」

吳雲甫做娛樂主播時藉工作空檔「PART-TIME」跑龍套，笑言跑龍套經驗很豐富。（劇照）

Owen指簽約做全職主播後，適逢世界盃令他「爆騷」，曾經有一段時間收入很可觀，產生主播工作很安定的假象：「當時收入幾萬，可以養車養樓，但世界盃總會完。做多幾年，發現原來出面世界咁大，我想像唔到自己40幾50歲，仲係做緊娛樂主播揸支咪做訪問，所以決心離巢。」

吳雲甫指雖然在電影都是做警察，但拍攝方式及整部作品氣氛都很不同，帶給他很多想像不到的新衝擊。

離開無綫後，參與了內地劇集《聊齋》以及《大老千》，亦參與了電影《追龍》以及《拆彈專家》得到寶貴的經驗，Owen笑說：「依家我都仲有casting TVB劇集，完全係睇監製覺得啱唔啱用。加上做咗健身教練、繼續主持工作，接觸的人多咗，但入行十年先發現自己最鍾意都係做戲，所以就學識接受大家意見，以前看到負面新聞會不開心，依家唔介意一邊俾人罵一邊做。」

因為曾在加拿大從軍，形象較正氣而大多演警察角色，Owen表示：「以前會介意被定型，覺得做惡人、做衝動L都可以呀，但見人多咗，聽嘅意見多咗，就覺得可以做好一樣先，再慢慢搵唔同嘅自己。」

吳雲甫離開TVB後，參演了兩部電影都是警察，他相信總有機會演不同角色。（劇照）