【任噏亂評】刷鞋先有工開？　機會留給有準備的人但不會從天掉下

最近，藝人蓋世寶離開了自己效力23年的TVB，除了因為被減薪外，還指出自己不懂在監製面前刷鞋亦令她很難在這裡走下去。其實，入監製房她試過，卻說不出一直練下來的「刷鞋話」，不過，是否真的要刷鞋才能換到監製的認同呢？

藝人也是打工仔，換句說話，打工仔也會遇到藝人的問題－沒有機會。當你一直在自己崗位日復日、年復年地做著自己範圍的時候，會否想過公司看低了自己的價值？會否想過為自己爭取更多的表現機會？又會否怕終有一日因自己的庸碌而被降薪甚至炒魷？如果你有想過，你又會怎樣做呢？

蓋世寶最近離開了自己效力23年的TVB。（視覺中國）

的確會有人以刷鞋的方法去討好上司，但是不是只有這個途徑呢？表現自己爭取機會又是否一定代表是刷鞋呢？我相信不是。拿回TVB做例子，黃智雯貴為TVB一線花旦，也會自己帶著一個Idea去跟監製建議拍一個跳舞節目，才會誕生一個《一個因去跳舞》。還有，根據行內人透露，馬國明初初入行時，他見過的每一位監製、導演，甚至是PA，也會上前介紹自己，令人對他有印象，始終TVB幾百位演員，監製沒有可能每個也認得。這算是刷鞋嗎？

如果你有一套獨特而又被buy的想法，又何需刷鞋？

欣賞一下黃智雯怎樣憑自己努力去做出一個有共鳴的節目－《一個因去跳舞》。

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誠然，蓋世寶的處境的確是令人惋惜，畢竟在TVB已經23年，一直做慣的兒童節目再沒有空間容立自己，踏入劇組一切也要重新來過。正如一位打工仔，在自己的職位打滾多年，卻突然被調去另一個不同範圍的工作崗位，做事上來未必得心應手，公司又覺得你潛力有限，甚至把你壓窄，你該當如何？選擇離開另覓出路，還是努力表現自己得到認同？去找監製見個面，不用說什麼刷鞋的事，當見工一樣，表現自己的與眾不同，令他留下一個深刻印象。選擇進修，將自己的潛能空間變大，燃燒自己，要令人不得不找你。如果自己放不下身段，主動表現也怕怕羞羞，雖然說機會是留給有準備的人，但機會不會從天上掉下來。如果你也是處於這種困境，想想要下怎樣的決定，明天去敲門吧。

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