Angelababy、陳妍希、唐嫣着裙褂靚過着婚紗！娛樂圈掀中式婚紗潮

明星們的婚禮往往都是媒體關注的焦點，近年來演藝圈婚禮似乎掀起了一股「中式婚紗」熱潮，或許有些跟他們因戲結緣有關，像是吳奇隆與劉詩詩的中式禮服，就讓不少人想起「四爺與若曦」的愛情故事。此外，中式婚紗不僅更添喜氣，還能增添新郎的霸氣風範，新娘則增添幾分嬌美，讓我們這就來一睹演藝圈新人的中式婚紗吧！

劉詩詩、吳奇隆

吳奇隆與劉詩詩因拍攝《步步驚心》結緣，在2015年領證結婚，兩人的中式婚紗當然也不馬虎，劉詩詩的中式嫁衣有別於傳統的大紅色，以清新亮麗的粉色凸顯出新娘子的嬌嫩；吳奇隆則是穿上酒紅色的馬褂，上面繡的金龍讓人不禁又想起《步步驚心》中霸氣又深情的四爺！

劉詩詩、吳奇隆中式婚紗照。（微博）

陳曉、陳妍希

因武俠劇《神鵰俠侶》結緣的陳曉與陳妍希，兩人戀情從戲裡談到戲外，婚禮也少不了中式婚紗，這套古服特別請來郭培高級時裝訂製，看這細緻的繡工，是不是也感快被陳曉疼妻子的心給閃瞎了呢？

陳曉、陳妍希中式婚紗照。（微博）

唐嫣、羅晉

2011年羅晉與唐嫣在拍攝電視劇《亂世佳人》結緣，2人合作過5部作品都是演情侶，兩人已在2018年10月宣布結婚。羅晉與唐嫣婚禮除了「騎士與公主」的主題外，中式婚紗也是一大亮點！與劉詩詩、Angelababy與陳妍希的中式婚紗一樣，都是請來郭培高級訂製，耗時4506小時製作完成，端莊又不失大氣風範！

唐嫣、羅晉中式婚紗照。（微博）

林心如、霍建華

從十多年好友升級成戀人的林心如、霍建華，現在育有一女「小天使」，不過講到2016年他們閃電結婚一事，相信不少人都還記憶猶新。婚禮當天林心如穿着Cocoon Bridal手工訂製的中式禮服，特殊的剪裁、刺繡更凸顯腰身呢！

林心如、霍建華中式婚紗照。（微博）

楊穎、黃曉明

說到娛樂圈的模範夫妻，當然不能不提黃曉明、Angelababy啦！兩人2015年結婚，小倆口的穿着耗時8000個工時的中式婚紗「暖橘金繡」，拍得婚紗照可說是趣味十足，黃曉明戴着圓框眼鏡做出搞怪表情，與baby演起自己的小劇場，羨煞不少人！

楊穎、黃曉明中式婚紗照。（微博）

看完這些藝人的中式婚紗後是不是也很心動，自己也想來拍一組呢？那也要先有對象啊！咳咳，小編認為不管婚紗多美，最美的還是新人們幸福洋溢模樣啊！

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【本文獲「陸劇星球」授權轉載，相關文章：【2018陸劇螢幕情侶】超甜又虐爆我們的時裝劇CP！你認得幾個？】

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