【大老千】大讚蔡瀚億馬志威表現最好　王晶盼與張振朗合作

TVB劇集《荷里活有個大老千》一眾劇中演員今日（20日）聚首一堂吃新春開年飯，擔任劇集監製的王晶表示對於劇集被安排在「炮灰檔」，過20點的收視已經非常滿意：「之前係24點，以口碑來講我覺得呢部劇已經相當唔錯！」

王晶、鄭則仕、李施嬅、張慧儀、王子涵等一眾《荷里活有個大老千》劇中演員再度聚首吃新春開年飯。（葉志明攝）

對於有份演出的女兒王子涵有什麼評價？王晶說：「個人來講比佢合格分啦，網民一啲人鍾意、一啲人冇咁鍾意梗有，不過整體來講叫係幾好喇！」由於王子涵背負着「王晶女兒」的身分，觀眾亦會更加對她的表現有更高要求，王晶笑稱不介意能把女兒「送出去」：「唔好成日喺我嘅戲裏面喇，啲人會覺得『啊，你成日都幫住佢！』最緊要佢肯繼續努力，無論喺邊個劇組邊個導演手上都能夠做得好先最重要。」

王晶希望往後能與新生代演員有更多合作的機會。（葉志明攝）

另外，王晶特別點名大讚Babyjohn（蔡瀚億）、馬志威及吳業坤（坤哥）的演出最令他眼前一亮：「估唔到Babyjohn同埋坤哥嗰個配搭咁精彩，竟然可以咁夾。至於馬志威，我估到佢會得嘅，但我都唔敢100%，我以前都監製過佢一部愛情片，佢轉呢個型我覺得佢得，但係唔敢講話佢一定得，不過佢真係做得好好！」他笑說以後一定會繼續與三位合作，而且表示自己與TVB關係好好，不排除會再次孖TVB合作拍劇。被問到有沒有特別想合作的TVB藝員，王晶說：「張振朗啦，我幾鍾意！」

早前有報道指王晶與20歲內地女演員雲千千手拖手上公寓，他表示已進入法律程序，無法回應。（葉志明攝）

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