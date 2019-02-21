Marvel迷必睇！熱播劇《Cloak & Dagger》人氣爆燈　加碼拍第二季

Marvel超級英雄美劇《Cloak & Dagger》第二季發佈正式預告，經歷第一季的事件後，Tandy（Olivia Holt飾）與Tyrone（Aubrey Joseph飾）正在思索兩人的下一步該何去何從。影片中也可以看到上一季結尾Emma Lahana飾演的警探Brigid已轉化成Mayhem，將在這一季大展身手。

《Cloak & Dagger》中，女警Brigid由Emma Lahana飾演。（劇照）

《Cloak & Dagger》描述富家女Tandy長大後搶劫又吸毒，曾是無家可歸的Tyrone則在一個健全的中產階級家庭長大。某一夜，這兩人在同一個鄰近地點遭遇到改變人生的悲劇。他們不僅形成難以解釋的連結，更意外獲得超能力Tandy可以產生光能轉化為匕首射殺敵手，還可以用光治療毒癮；Tyrone的身體則是接近蟲洞的一種黑暗空間，可以實現短距離瞬間傳送。

《Cloak & Dagger》第二季Tandy與Tyrone已能善用自身的超能力，隨着全新的邪惡勢力在紐奧良崛起，唯有兩人攜手才能阻止他們。

馬上回顧《Cloak & Dagger》第一季劇照▼

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《Cloak & Dagger》第二季將於4月4日播出。

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【本文由「DramaQueen電視迷」授權轉載。】

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