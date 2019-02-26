BTS防彈少年團奪「Edaily文化大賞」　RM：不肯定我們是否有資格

BTS防彈少年團今天（26日）出席《第6屆Edaily文化大賞》，7位成員柾國、V、Jimin、RM、Jin、J-Hope和SUGA都西裝骨骨現身，以視對頒獎禮的尊重。組合獲頒「演唱會部門最優秀獎」外，更成功奪下大獎，獲全場A.R.M.Y（BTS防彈少年團粉絲）歡呼。而PENTAGON、OH MY GIRL和金東漢等偶像都有同場，以表演嘉賓身份出席。

BTS防彈少年團首先憑演唱會《BTS LOVE YOURSELF WORLD TOUR》，奪得「演唱會部門最優秀獎」。J-Hope講到第一時間必須感謝A.R.M.Y，通過去年的世界巡迴演唱會，收到世界各地粉絲的愛，所以得獎的喜悅和光榮是雙倍，亦向粉絲承諾不會忘記本心。而柾國也分享到，他以前曾在弘大街頭看到有街頭藝人表演BTS防彈少年團的歌曲。見到這些與自己一樣懷有夢想的人，令他想起很多從前的回憶，非常感謝之外，更會一直努力活動下去。

Jimin講到不會忘記有A.R.M.Y才能讓BTS防彈少年團成功開演唱會。（影片截圖）

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而BTS防彈少年團亦非常榮幸地獲得「大賞」，成為首個以演唱會部門奪大獎的單位。隊長RM作為代表發表感言，他講到：「3年前我們說過想獲得演唱會部門的獎項，感謝一同創造的A.R.M.Y。文化大賞頒獎禮對我們來說非常新鮮，對我而言，文化是比任何物質都強大的力量。這個光榮的位置上，雖然只有我們，可是希望每位，包括給予愛的粉絲和消費者都記得要熱愛文化。」RM更補充，不肯定組合有否資格得獎，但大獎會成立他們更努力的鼓勵，未來會更謙虛地活動。

RM非常真摰地講述文化的重要性，希望團體能夠為社會及人帶來更多影響。（影片截圖）

BTS防彈少年團《第6屆Edaily文化大賞》紅地毯照片：