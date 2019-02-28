鄧佩儀否認是#MeToo受害人「短髮妹」：如果遇到當然要講出來！

鄧佩儀（Gloria）昨晚（27日）出席《2019國際中華小姐》活動，2013年當選冠軍的Gloria慨嘆時間飛逝，並笑言自己當年勝出純粹是幸運。6年間由中華小姐冠軍成功搖身一變以爽朗短髮形象入屋，Gloria直言這個轉變令不少人忘記她是選美冠軍的身份，不過同時很感激短髮look為自己帶來的東西：「我個樣又唔係特別突出、又唔係特別標緻深刻，所以好開心短髮可以令大家開始越嚟越記得我！」

鄧佩儀（Gloria）昨晚（27日）以師姐身份出席《2019國際中華小姐》活動。（梁碧玲攝）

一般女孩子被剪成短頭髮都會可能大哭或傷心一陣子，但當初因拍《幕後玩家》首次剪成超短髮造型的Gloria反而覺得很開心：「髮型師都話點解個個都會好驚、好唔開心，但我反而好興奮，我幾鍾意試新嘢嘅！」

前無綫員工出書爆花旦遭#MeToo 受害人「短髮妹」又係邊個？

日前有前TVB員工出書大爆有位選美出身的女藝人「短髮妹」於拍攝網劇時被一名協助拍攝的監製以言語性騷擾，不少網友猜測以短頭髮形象深入民心的Gloria則是事件中的「短髮妹」，她否認這名「短髮妹」是自己：「我入行呢7年以來都冇啲咁嘅事情發生，所有同我合作嘅人都好照顧我，無論係螢幕上嘅拍檔定係幕後，我好好彩遇到好多幫助我嘅貴人。」Gloria認為公眾人物如果被性騷擾更絕不能啞忍：「如果真係咁不幸發生呢啲事，當然要講出來喇，但都希望呢啲事情唔好發生。」