朴志訓抵台開見面會300粉絲接機　自爆體脂高戒食炸雞操肌勁辛苦

韓國限定男團Wanna One出身的朴志訓，昨天（1/3）出發台灣為首個個人海外見面會做準備。昨天他抵達台灣時，獲300多名粉絲前來接機。雖然大部分粉絲都非常守秩序，但仍有推跌欄杆的危險情況，幸好並沒有影響朴志訓的心情。下飛機後，朴志訓隨即馬不停蹄出席記者會，與傳媒朋友見面。

朴志訓昨天出席記者會時，當然少不了展示「Wink男」可愛的一面，擺出最有代表性的「在我心中收藏」。去到台灣朴志訓亦有跟主持人學習中文，以及品嚐台式珍珠奶茶。記者會上，朴志訓亦分享了他健身的秘訣。他講到自己屬於體脂高體質，為了操肌除了戒油膩食物及碳水化合物外，也需要攝取大量蛋白質和做有氧運動。喜歡吃炸雞的他，全靠與粉絲之間的約定成為他的意志力，才能練得一身好肌肉。

昨天朴志訓由仁川機場出發到台灣，為今晚的見面會做準備。（網上圖片）

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朴志訓今晚將在台灣舉行見面會，並將於23日和30日來到香港及澳門與粉絲見面。作為Wanna One解散後，首位成員訪港，相信粉絲十分期待之餘，也會成為傳媒的焦點。想睇朴志訓由「Wink男」變身輕熟男的一面，粉絲更加要購票入場，親眼一睹他的成長和用心為粉絲準備的表演。

朴志訓將於本月23日，假香港亞洲國際博覽館開見面會。