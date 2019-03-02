【中華小姐2019】溫哥華三料冠軍林昀佳想入TVB：不介意做低層！

《2019國際中華小姐競選》今晚8:30pm就正式開始，日前（3月2日）在一眾候選佳麗齊聚在無綫電視城一廠進行泳裝環節綵排以及選出友誼小姐。話說回來，要數最盛產「中華小姐」的地方，就非溫哥華莫屬。據資料顯示，由1988年至2018年29屆中，溫哥華的代表就囊括了其中7屆冠軍，鍾嘉欣、李亞男以及岑麗香更是其中的表表者。19號來自溫哥華的林昀佳（Alice Lin）也有著「溫哥華血統」，外貌笑容同樣甜美。

19號林昀佳（Alice Lin）現時大學主修政治以及戲劇雙學位，算是高材生一名。（陳順禎攝）

被問到會否覺得來自溫哥華存在優勢時，她說：「以往是這樣子，但最近是紐約連贏兩年，我覺得溫哥華真的是盛產美女，當然不是說我，哈哈。但以往像是朱亞琳，真的很漂亮。可能因為我們華人比較多，也是人口聚集的地方，我覺得混血兒比較多，或許因為這個原因。」

林昀佳（Alice Lin）表示自己有志向在娛樂圈發展。人靚聲甜，又讀戲劇，有潛質喎。（陳順禎攝）

選美比賽一向都是加入TVB成為藝人的捷徑之一。問到她有沒有興趣入行？她就對著鏡頭比個「Yeah」，說：「第一當然看TVB要不要我啦。第二就是雖然想朝演藝圈發展，但是因為廣東話的關係。如果我有信在短時間內學到，TVB又要我的話，那會是一個很好的平台。」她又說，自己毫不介意從低層開始做起，也不介意低收入。「（人工低）那就吃少一點剛好減肥吖。」

林昀佳（圖中）除奪得「溫哥華小姐」外，更獲最上鏡小姐及瑰麗璀璨獎。（網上圖片）