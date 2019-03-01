【多圖】KEY@SHINee新MV預告隱藏秘密訊息：SHINee永遠是5個人

韓國團體SHINee成員Key將於下月4日入伍，並於同日推出改版個人專輯作為入伍前給粉絲的最後一份禮物，有眼尖的粉絲發現在日前公開的專輯預告照和MV預告中都有種似曾相識的感覺，仔細一看就發現，原來每位發行過SOLO專輯的SHINee成員除了「抄襲」對方的專輯封面外，亦會在專輯中「參考」其餘成員做過的甫士，或者刻意重現同一個鏡頭，即使各自展開個人活動都不忘保持「團魂」！

SHINee溫流專輯海報公開 成員互相「抄襲」專輯設計全因為愛

Key將於入伍當日（4日）推出改版專輯。（SMTOWN）

Key這張用光線照在面上的照片看上去非常有藝術氣色，原來早在2015年鐘鉉推出《BASE》時同樣有一張光線射在面上的照片，而泰民於2月頭推出的新專輯《WANT》裏亦有一樣的照片。

Key的MV預告中有一幕左眼的近鏡，而鐘鉉的《Shinin’》、溫流的《Blue》和泰民的《WANT》MV中都出現過一模一樣的畫面，這絕對不是巧合了吧！

Key的MV預告中有一幕左眼的近鏡，原來是重現鐘鉉MV中的一幕。（MV截圖）

鐘鉉雖然已經成為天上的天使，SHINee成員們為了永遠紀念這位最愛的家人，都將含有鐘鉉的元素加入自己的作品，就好像他永遠留在自己身邊一樣。有心水清的粉絲更發現，原來Key這一幕左眼的近鏡中，瞳孔上有一個「5」字，留下「SHINee永遠是5個人」的訊息，SHINee成員之間的情誼感動了不少粉絲。

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