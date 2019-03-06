小女花不棄結局世紀爛尾：好人死晒、林依晨張彬彬離奇大團圓？

由林依晨、張彬彬主演的《小女花不棄》昨（5日）上演大結局，雖然花不棄（林依晨飾）與蓮衣客的陳煜（張彬彬飾）最後在竹林中幸福相擁，但過程中幾乎所有好人角色都死晒！反而壞事做盡、殺人無數的柳青蕪（黃心娣飾）就冇穿冇爛，甚至成為皇帝的貴妃錦衣玉食，令好多Fans完全接受唔到。

張彬彬明明前一幕跌落井就嚟死，最後又同林依晨離奇大團圓（《小女花不棄》劇照）

結局前幾集，先是花不棄的女護衛小蝦為救主而死，已經搞到劇迷心碎。點知，跟她有曖昧情愫的元崇也死在大反派蕭九鳳手下，而且係被腰斬慘死；雲琅與林玉泉、林丹沙兄妹在與東方炻（林柏宏飾）女護衛黑鳳的一陣亂鬥中，4個都死晒；另外，陳煜的手下韓業為保護花不棄而死在莫若菲（邢恩飾）手下；女扮男裝的莫若菲最後幾集「黑化」，同東方炻交手時都死埋。

按圖睇《小女花不棄》結局篇點爛尾法▼

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當東方炻與花不棄的婚禮演變成大亂鬥之後，花不棄被蕭九鳳帶進傳說中的「碧羅天」準備祭天、搶寶藏，等陳煜與東方炻趕到救援時，東方炻竟死於自己阿爺蕭九鳳刀下，而蕭九鳳則與陳煜雙雙掉入祭天深井，陳煜跌落去時，同花不棄深情告白：「來生，我還做你的蓮衣客。」

最後，花不棄代替陳煜成為「蓮衣客」行俠仗義，但由於唔識武功，只能夠用小陷阱捉賊，網友直呼唔合理；陳煜忽然從天而降，同花不棄大團圓，但劇情完全冇交代點解佢冇死，令台灣觀眾睇到一頭霧水，齊齊召喚編劇出面解釋，甚至狠批根本「垃圾、腦殘結局」。

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